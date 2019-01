(11:10 a.m.) España: 40% del país tendrá subsidio para poder abastecerse

ND / 31 ene 2019 / act: 11:10 a.m.- En estos momentos se lleva a cabo la presentación del Plan País del diputado Juan Guaidó quien hace una semana asumió el cargo como presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional.



El sociólogo Luis Pedro España detalló que para reactivar el mercado de la compra de alimentos así y solventar el desabastecimiento a través de una política de subsidios. “Hemos diseñado 121 programas que tiene que ver con el abastecimiento de alimentos y medicamentos todo lo que tiene que ver con los productos básicos”, expresó.

España agregó que “40% del país no tendría forma de abastecerse sin un subsidio directo es la forma más eficiente para recuperar la productividad de un país (…) todos saben el cuento del pescado y de aprender a pescar porque si no tengo pescado mientras aprendo a pescar no voy a tener nada”, agregó, aunque no proporcionó mas detalles de cómo se repartiría el mismo.

