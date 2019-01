Vito Vinceslao: Mientras no resuelvan el problema político en Venezuela se profundizará la escasez

ND / 15 ene 2019.- El presidente de la Cámara de Comercio, Vito M. Vinceslao, reiteró este martes que la institución que preside se apega al comunicado de Fedecámaras donde dicen reconocer a la Asamblea Nacional, como único poder legítimo en el país desconociendo así la presidencia de Nicolás Maduro.

“Nosotros nos apegamos al comunicado de Fedecámaras. Si bien es cierto que Nicolás Maduro está haciendo más de lo mismo, al igual que quienes ocupan Miraflores, eso no va a resolver el problema económico del país, pero más allá de eso, tenemos un problema político y mientras eso no se resuelva se profundizará la escasez, el desabastecimiento, cada vez tendremos menos productos, menos empresas y mientras no se incentive a la empresa privada y haya más empresas produciendo, la economía no va a mejorar”, expresó Vinceslao en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

Consideró la necesidad de crear indicios de confianza al empresario privado para que el poder adquisitivo del venezolano vuelva a tener valor.

“Lo cierto es que hay más incertidumbre entre los venezolanos, el éxodo sigue aumentando y mientras eso ocurra no vamos a poder rescatar al país que todos extrañamos”, finalizó.

Etiquetas: Cámara de Comercio | Consecomercio | Fedecámaras | Vito Vinceslao