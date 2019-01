(video) “No quiero bono, no quiero Clap, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás”

ND / 20 ene 2019.- El periodista y locutor José Domingo Blanco – quien comienza este lunes 21 su nuevo programa radial por RCR 750 AM – publicó un video que está circulando en la red que, de no ser una puesta en escena, indicaría el grado de rechazo popular al presidente Nicolás Maduro.

¿La escena? Una mujer baja por la escalera mecánica de una estación no identificada del Metro de Caracas. Abajo, unas 30 personas esperan del lado izquierdo del andén. A la derecha, otro tren está dejando la estación. La mujer o tal vez dos, con una cámara, grita: “Yo salgo el 23”, y luego comienza a repetir, con una voz clara y fuerte: “No quiero bono, no quiero Clap, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás”. Esta voz, sin embargo, rápidamente se transforma en un coro, tímido al principio pero muy fuerte al final: “No quiero bono, no quiero Clap, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás”. Y así termina, gritándolo muchos de los presentes.

El video tiene un problema y es que la imagen se voltea a la derecha durante el primer tercio.

Juzgue usted.

