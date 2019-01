Víctor Álvarez: Venezuela necesita un gobierno de coalición para mejorar la economía

ND / 21 ene 2019.- El economista Víctor Álvarez consideró este lunes que un cambio político en el país no garantiza mejoras económicas, por tanto, a su juicio, lo que corresponde es un gobierno de coalición donde las partes sinceren en debate nacional y no se saboteen entre sí.

“Hay que sincerar el debate nacional, hay una serie de precios, sobre todo en tarifas de servicios públicos que tienen que ser sincerados. Tenemos que transformar esa mentalidad rentista a una mentalidad tributaria. Los cambios políticos tampoco son garantías de cambios económicos. Si llegase a dar un cambio político no creo que ese nuevo gobierno, sabiendo el costo político que podría cobrar, se arriesgue a perder el favoritismo. Este país lo que requiere es un gobierno de coalición donde ambos sectores acuerden una agenda de medidas, y que la oposición no inicie una campaña en contra, así como tampoco el gobierno anule acciones de la Asamblea Nacional. Tiene que existir un compromiso de convocar elecciones generales y ese gobierno que gane reciba una economía saneada y no le toque tomar medidas que puedan tener alto impacto popular”, expresó Álvarez en Primera Página, por Globovisión.

El economista criticó la forma en cómo se viene financiando los aumentos salariales que, a su criterio, afectan considerablemente a las pequeñas y medianas empresas que –dice- se ven obligadas a incrementar los costos de producción para poder cumplir con la nómina de trabajadores.

“El gobierno no aprueba débitos bancarios o reforma con el que pueda recibir dinero circulante, sino que financia la deuda con más dinero inflacional, sin respaldo, esto son los dos factores que disparan la hiperinflación: cuando se conjuga menos bienes con mucha plata (…) Aquí lo que se revela es la enorme ignorancia de las leyes económicas. En este caso se está quebrando una ley fundamental, el necesario equilibrio que debe haber entre el mercado de producto y el mercado monetario”, recalcó.

Agregó que de continuar el escenario económico como está, la proyección del Fondo Monetario Internacional de una inflación de 10 millones % “se quedará corta”.

“No es descabellado que si no se toman las medidas correctas y al ritmo adecuado, este año no se cumpliría las previsiones del FMI de 10 millones % de inflación para 2019, sino el de Torino Capital de 23 millones % de inflación para 2019”, advirtió.

vaya al foro

Etiquetas: FMI | gobierno de coalición | hiperinflación | Venezuela