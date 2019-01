Venezolanos protestarán contra Maduro en 70 ciudades del mundo

ND / 22 de enero de 2019. En al menos 70 ciudades del mundo, los venezolanos en el exterior se sumarán a las protestas y cabildos abiertos de este 23 de enero, para exigir el cese de la “usurpación de la presidencia” de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones libres y abiertas.

Por la diferencia horaria, algunas de las concentraciones, como las de Australia o China, se realizarán en la madrugada o muy temprano en la mañana, para que los venezolanos residentes en diferentes ciudades puedan concienciar a sus comunidades de acogida sobre la situación del país.

A continuación, todas las ciudades en las que hasta ahora se realizarán reuniones opositoras (todos los horarios son locales):

Alemania: Leipzig, Nicolaikirche Hof Leipzig, 1 pm a 6 pm; Berlin, Brandenburger Tor (sector Pariserplatz) 6 pm.

Argentina: Buenos Aires, Plaza Vaticano (inmediaciones Teatro Colón) 6 pm; Córdoba, Plaza Roca. Rio 4to Córdoba, 6:00 pm; Patio Olmos Shopping, 6:00 pm; Buenos Aires, Frente a la Catedral de La Plata, Calle 14, entre 51 y 53, 7:30 pm; Buenos Aires, Bulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, entre el Hotel Provincial y el Casino Central, 7 pm; Mendoza, Paseo Alameda, entre Av. San Martín y Córdoba, 7 pm; San Salvador de Jujuy, Plaza Belgrano, 7 pm; Neuquén, Monumento a San Martín, Av. Argentino Roca, 7 pm.

Aruba: Aruba (Noord) Plaza de Paseo Herencia, J.E. Irausquin Boulevard 382A, 7:30 pm.

Australia: Sydney, Milsons Point (playground) 5:30 pm; Brisbane, King George Square, 5:30 pm.

Bolivia: Santa Cruz de la Sierra. Plaza Principal 24 de septiembre, 5 a 9 pm

Canadá: Vancouver. Consulado de Venezuela. 1030 Georgia St 8 a 12 am, 12 m a 2 pm; Victoria. Frente al Parlamento. 510 Belleville St, 12 m a 2 pm; Ottawa. Frente a la Embajada de Venezuela. 32 Range Road, 12 m a 2 pm.

Chile: Santiago, Plaza Baquedano (metro Baquedano) 11 am; Antofagasta, Plaza Colón, 6 pm; Tala, Plaza de Armas, 7 pm; Arica, Plaza Vicuña Mackenna (a los pies del morro) 10 am.

China: Hong Kong. Central MTR, salida [email protected], cerca de GAP Store, 6 pm

Colombia: Bogotá, Carulla. Carrera 15 con calle 85, hasta la casa del embajador, carrera 7 con 85, 5 pm

Costa Rica: San José, Casa Don Oscar Arias Rorhmoser, 6 pm a 8 pm

El Salvador: San Salvador. Parque Madre Selva, Santa Elena, 11 am

EEUU: New York, Estatua de Bolívar, entrada sur Central Park, 6A/59street, 12 m a 2 pm; Austin, Texas, 100 Congress Av, 78701, 6 pm; West Palm Beach, Florida, Militar Trail Forest Hill, 5 pm a 7 pm; Las Vegas, Nevada, Restaurante Viva las Arepas. 1616 S, Las Vegas Blvd. Suite 120, 89104, 6 pm a 9 pm; Chicago, Illinois, Civic Opera Building, PB, 20 N Upper Wacker, 12 m a 2 pm; Boston, Massachussetts, Coopley Square, 6 pm; Denver, Colorado, Capitolio. 200 E Colfax Av, 80203, 4:30 pm a 6 pm; Houston, Texas, Frente al consulado de Venezuela. 2401 Fountain View Dr. 77077, 11 am a 1 pm; Doral, Florida, Downtown Doral Park. 8395 NW 53rd St, 33166, 5 pm; Los Angeles, California, 6922 Hollywood Blvd (frente al Chimese Theater) Holywwod, 90028, 7:30 pm a 9 pm; Orlando, Florida, Festival Park (2911 E Robinsson St) 5 pm; Portland, Oregon, Pioneer Square. 701 SW 6th Av, 97205, 4 pm; San Francisco, California, Plaza de las Naciones Unidas, 12 m a 2 pm; Miami, Florida, Consulado de Venezuela. 1101 Brickell Avenue, 33131, 10 am; Columbia, Carolina del Sur, 1100 Gervais Street, 29201, 4:30 pm a 6:30 pm.

España: Barcelona, Cataluña, Plaza Universitat, 6:30 pm; Gijón, Asturias, Plaza Mayor de Gijón (ayuntamiento) Asturias, 7 pm; Zaragoza, Aragón, Plaza España (PDZ) 5:30 pm; Coruña, Galicia, Cantón Grande (frente al obelisco) 7:30 pm a 9:30 pm; Tenerife, Canarias, Plaza España, 7 pm; Madrid, Puerta del Sol, 7 pm; Sevilla, Andalucía, Plaza Nueva, 6 pm a 8 pm; Granada, Andalucía, Plaza El Carmen, 12 m a 7 pm; Lugo, Galicia, Plaza Mayor (frente al Consello) 12 m; Córdoba, Andalucía, Bulevar Gran Capitán (frente a la Iglesia de San Nicolás) 5 pm; Alicante, Alicante, Plaza la Montaneta, 12 m; Ourense, Galicia , Plaza Mayor, 8 pm; Pamplona, Navarrra, Plaza Castillo de Pamplona, 3 pm a 6 pm.

Finlandia: Helsinski, The Three Smiths Statue, Aleksanterinkatu and Mannerhelminle corner, 5:30 pm

Francia: Paris, Esplanade du Trocadero, 5:30 pm

Guatemala: Ciudad de Guatemala. 13 calle 3-40, Edificio Atlantis Z10, 12m a 1:30 pm

Holanda: La Haya, Het Plain, Plein 17A, 2511 CS, 4:30 a 7 pm

Hungría: Budapest, Kossut ter (frente al Parlamento) 6:30 pm a 7 pm

Italia: Torino, Piazza Castello, 5:30 pm a 7:30 pm; Milán, Piazza San Babila, 5 pm a 8 pm; Roma, Piazza Venezia (madonna di Lorete) Colonna di Traiano, 5 pm a 7 pm; Verona, Areni di Verona in Piazza Bra, 12 m a 2 pm.

México: México, Embajada de Venezuela. Schiller 326, Polanco, 6 pm; Villa Hermosa, Parque Tomás Garrido. Esquina A Ruiz Cortines con Paseo Tabasco, 8 pm; Cancún, Parque Fonatur (entre Av Bonampak, Tulum, Xcaret y Coba) 6:30 pm a 9:30 pm.

Noruega: Oslo, Frente a la Embajada de Venezuela, 4:30 pm a 6:30 pm,

Perú: Lima, Parque Kennedy, 7 pm.

Suiza: Ginebra, Pace des Nations (1202 Genève) 3 pm a 5 pm; Zurich, Rathausbrucke, 12 m, 2:30 pm.

