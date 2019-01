TSJ en el Exilio: “Maduro no es ni presidente ni comandante de las FAN”

Oleg Kostko / 15 ene 2019.- Los magistrados del TSJ en el exilio emplazaron este martes a los efectivos de seguridad así como al componente militar a desconocer las acciones de Nicolás Maduro como Jefe de estado.

“El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica que de conformidad con las leyes de Venezuela Nicolás Maduro Moros no es el presidente de la República y por lo tanto no es el presidente de Venezuela y por lo tanto no es el comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional”, expresaron los magistrados de dicha institución en un comunicado subido en su cuenta de Twitter.

Recordaron que “este fue destituido al ser encontrado culpable de los delitos de corrupción y legitimación de capitales y concluido el periodo presidencial sin haberse celebrado un auténtico proceso electoral por lo que se profundiza su ilegitimidad en el cargo”.

“En consecuencia los funcionarios militares y de los organismos de seguridad del estado (…) deben desconocer y desobedecer las actuaciones inconstitucionales de Nicolás Maduro Moros. El cumplimiento de este deber facilitará la transición y el restablecimiento del estado de derecho para construir a Venezuela que merecen todos los venezolanos y las futuras generaciones”, mencionaron en el comunicado.

