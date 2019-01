Trump: Maduro pide diálogo y el TSJ persigue a Guaidó

Oleg Kostko / 30 ene 2019.- El presidente estadounidense, Donald Trump, cuestiónó que Maduro pida diálogo mientras que el TSJ ha atacado al diputado Juan Guaidó, quien el 23 de enero asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional.

Asi se expresó el mandatario norteamericano en su cuenta de Twitter al tiempo en que recordó que los ciudadanos norteamericanos no deben venir a Venezuela hasta tanto la crisis no sea superada.

“Maduro dice estar dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela después de las sanciones de Estados Unidos y la reducción de los ingresos petroleros. Guaido está siendo atacado por la Corte Suprema de Venezuela. Se espera una protesta masiva hoy. Los norteamericanos no deben viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”, escribió.

Durante un acto con los militares el presidente Nicolás Maduro aseguró que no se acobardará. “¿Ustedes quieren que yo me rinda ante el imperialismo? ¿Ustedes me van a acompañar? ¿Ustedes quieren que yo sea un débil y me acobarde frente a la oligarquía mercenaria? Digamos no a los cobardes, a los mercenarios, y digamos sí a los valientes”.

