Trump discutió situación de Venezuela con varios congresistas republicanos

Great meeting at the White House today with @realDonaldTrump, @marcorubio, @GovRonDeSantis and @MarioDB to discuss the atrocities caused by the Maduro regime and how we can help the people of Venezuela restore freedom and Democracy. pic.twitter.com/7fZE7lyQDg

— Rick Scott (@SenRickScott) 22 de enero de 2019