Trump, 4:30pm: Necesitamos el muro porque somos un país invadido por criminales y drogas

ND / 11 ene 2019.- El presidente Donald Trump conminó una vez más a los demócratas de la Cámara de Representantes para que aprueben los 5,7 mil millones de dólares que ha solicitado para financiar la construcción del muro en la frontera con México. Agregó que la declaratoria de emergencia nacional la pospone por ahora.

Así lo dijo desde la Casa Blanca.

“Declarar la emergencia nacional es la salida fácil, pero es el Congreso quien debe aprobar los recursos para el muro. Esto es un tema fundamental. Si ellos no pueden hacerlo, si en algún momento en el futuro ellos no lo pueden hacer, yo declararé la emergencia nacional. Tengo el derecho a hacerlo como Presidente”.

Y siguió, al explicar lo de la salida fácil: “Pero, ¿qué va a pasar? Me van a demandar ante el Circuito Noveno y aunque la potestad de hacerlo no tiene duda, será apelado allí, allí voy a perder y entonces la disputa terminará en la Carte Suprema, que nos ha tratado bien. Pero van a apelar en el Circuito Noveno, y tú nunca sabes qué va a pasar ahí. Prefiero no hacerlo de esa manera porque el Congreso lo podría hacer en un dos pos tres. Eso es algo que los demócratas deben hacer. Somos un país asediado. A mucha gente no le gusta la palabra invasión. Nuestra país ha sido invadido or criminales y por las drogas y los vamos a parar. Quiero que los demócratas regresen al Congreso y decidan esto de una vez”.

Sobre los 800 mil trabajadores del Gobierno federal que no están recibiendo su salario, el Presidente dijo: ““Sé que muchos de los que no están recibiendo su salario están de acuerdo con nosotros”.

