Tarek W. Saab: Vamos a actuar en contra de quienes promuevan la guerra el 23 de enero

ND / 22 ene 2019.- El fiscal de la República designado por la ANC, Tarek William Saab, aseveró este martes que desde el Ministerio Público actuarán contra quienes promuevan “acciones de guerra” este 23 de enero.

“Este Ministerio Público va a actuar de manera severa. Este no es ministerio público que tuvo una acción corrupta y que se prestó para el golpe institucional del año pasado, cuando a finales de marzo dio la orden de guerra para que se viera lo que vimos. El antiguo ministerio público no judicializó a quienes masacraron, a quienes salieron a matar, a quienes confirmaron que les pagaron para matar personas, ahora no existe esa circunstancia y vamos a actuar contra quienes promuevan la guerra en este país”, expresó Saab en Vladimir a la 1, por Globovisión.

Saab aseguró que este miércoles 23 de enero “un sector radical” pretende reeditar “La salida”, y las llamadas “guarimbas” que se vivieron en el país durante los años 2014 y 2017.

“Se quieren repetir las grotescas acciones de guerra de 2014-2017 por un sector radical que tomó la AN. ¿Quién representa hoy la AN?, un sector radical que quieren reeditar ‘la salida’, y de ahí la convocatoria del 23 de enero”, denunció.

Recalcó que a ese supuesto movimiento el Ministerio Público saldrá al paso “de manera digna, argumental, porque el pueblo de Venezuela está en contra de una acción como esa”, acotó.

“Da la casualidad que quienes están al frente de estos movimientos no colocan a sus hijos a lanzar bombas, a lanzar morteros, sino al pueblo, y los ves; en su mayoría nunca dan la cara (…) El MP va a actuar de manera severa (…) Le recuerdo a ese partido de guerra que los vamos a judicializar a quienes de manera abierta y descarada llamen a golpe de Estado o a la guerra”, sostuvo.

En cuanto a la sentencia emitida por el TSJ sobre la Asamblea Nacional, donde declara nulos todos sus actos, y la copia que pidió el presidente de la Sala Constitucional se entregara a la Fiscalía, Tarek William Saab recalcó que se trata de un proceso “normal” cuando existe un Ministerio Público que no respalda los actos delictivos y corruptos.

“El TSJ interpretó estas acciones, obviamente existe un Ministerio Público diferente al delictivo, al corrupto. Da la casualidad que eso ya no existe y este MP actuará en el momento oportuno y al marco de la ley. No diré en un programa de televisión las acciones que vamos a tomar, pero aquí no se va a repetir ni permitiremos que se reediten los hechos del año 2017 de manera impune. Aquí no hubo ni un solo asesino judicializado por ese Ministerio Público porque apostaban al golpe de Estado”, afirmó Saab.

El Fiscal /ANC resaltó su tesis de una negociación entre los factores políticos pues, desde su punto de visita, sería la solución definitiva al conflicto que atraviesa el país.

“El descontento de la población, las manifestaciones, los reclamos se solucionan con la unidad nacional. Factores unidos. Lo que estaba ocurriendo en República Dominicana, pero por una llamada no se dio y a la hora de firmar el acuerdo el principal responsable dijo que no y se fugó (…) La salida siempre será de carácter negociada”, dijo.

A este punto agregó que Nicolás Maduro tiene intenciones de que ese encuentro se dé, incluso, recordó el llamado a diálogo que hizo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Conozco en lo personal al Jefe de Estado desde los 90’, puedo dar fe que es una persona que busca el diálogo, que busca incluso llamados a conversar con el presidente de EEUU. Trump no se reunió con Putin, con el presidente de Corea del Norte, Obama no se reunió con Raúl Castro, entonces ¿cuál es la doble moral, el doble racero, la hipocresía? Hasta cuándo, se preguntó Saab.

Saab espera que la movilización del 23 de enero se desarrolle de forma pacífica y no con intenciones de “repetir” acciones del año 2014 o 2017.

vaya al foro

Etiquetas: 23 de enero | Ministerio Público | tarek W. Saab