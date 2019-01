Horóscopo de la semana del 28/01/2019

Semana de menguante, en la que finaliza el mes calendario enero para dar paso al mas corto del año, febrero o el mes del amor y la amistad, que, en esta oportunidad es también el del inicio del año chino, con la segunda luna nueva después del solsticio, el 04/02 en América y Europa y el 05 en China. Ve averiguando la hora exacta de la fase para que puedas recibir el año honrando al espíritu del año el Tai Sui. Recomiendo hacerlo, este año llega en positivo para la mayoría de los países del Mundo, cosa que no ocurrió con el feliz año. Antes y después del año chino puedes atraer prosperidad, salud y protección.

Otra recomendación es que dediques al menos una hora al día para ti, te apliques tratamientos de limpieza y depuración y si crees que es menester realizar unos siete días de dieta para adelgazar, aprovecha. También para asear tus espacios, botar lo que no sirve, regalar lo que no uses y reparar lo que está malo.

Convendrá honrar tus compromisos, pagar lo más que puedas de tus deudas y devolver lo que te hayan prestado, para así recibir, el 04 de febrero, el año chino con la menor cantidad de cargas.

Es posible que en la medida que trascurra la semana, si eres sensible a las fases, notes que tu vitalidad baja, lo que es normal porque cada día recibiremos menos energía solar indirecta. Si te toca, no te agotes, reposa cada vez que sea necesario, así sea unos minutos.

Sugiere el horóscopo del lunes el color verde o rosado, el incienso de citronela y la música que te hace rememorar hermosas experiencias. La clave: disfrutar de cada momento viviéndolo plenamente. Una de las ventajas de hacerlo es que nunca pensarás que lo que haces es rutinario, porque siempre le encontrarás algo nuevo que te maravillará. El presente continuo es como el agua del río, puede parecer la misma, pero nunca lo es.

Desenlaces, descubrimientos, reacciones o respuestas que vienen a arreglar lo que no funciona o te está causando dificultades. Si te sientes inspirado aprovecha la musa, escribe tus ideas, pinta. Darles salida positiva a las emociones ayudará a que el día sea diferente. Cuando sientas que están por emerger bota todo el aire que tienes en los pulmones y luego presta atención a la respiración.

Los riesgos de siempre, destacan los sismos, hundimientos, problemas con huecos, colapso de estructuras y de que las personas importantes o que tienen poder sobre otros, tengan comportamientos que espeluznan, no viven su mejor momento, ocultan información poco habitual o con la que ocurrirían cambios de saberse o le hacen cosas abominables a niños (lo estamos viviendo en Venezuela donde jueces está condenando amenores de edad o enfermos a 20 años de prisión por haber salido a protestar el 23 de enero).

Oportunidad de tomar decisiones importantes. Si te toca prefiere lo que es correcto.

Hidrátate adecuadamente, principalmente si vas caminando por la calle y está intenso el calor.

Caso que sientas que necesitas lograr el equilibrio profundiza en la situación e intentando hacer silencio mental mientras prestas atención a tu respiración con los ojos cerrados, deja que te lleguen las respuestas. Evita ser superficial, dejarte llevar por los placeres y cometer excesos con tu cuerpo.

Otra vez se ve de esos días en los que las actividades que se hagan colaborarán para que los malos tengan que marcharse, más aún si las técnicas utilizadas responden a los principios de la no violencia.

Dice el horóscopo del martes que ante circunstancias negativas podrás usar tus conocimientos, experiencia y fuerza interior, pero conviene detenerte si los obstáculos que encuentras son demasiado grandes, para determinar cómo soslayarlos en vez de tratar de solucionarlos o enfrentarlos

Habrá quienes se sientan, el miércoles, como quien va navegando en unos rápidos, poco puedes hacer para llevar el control, solo la concentración, la serenidad y la rapidez de los reflejos serán la garantía de llegar sano y salvo a destino. Hay que saber cuándo se puede ofrecer resistencia y cuando hay que dejarse llevar. Lava toda la ropa que tengas por lavar, de esa forma garantizarás que habrás eliminado la energía negativa que se puede haber acumulado el año que termina. También es día adecuado para comprar lo que vayas a estrenar el 4 (así sea un detallito para que te pongas algo nuevo), los ingredientes para la comida de recepción y los regalitos que vayas a intercambiar con las personas que vayan a celebrar contigo.

Se ve propicio el jueves para colocar, en cada esquina de los espacios que quieras purificar, un medio limón al que le has insertados tres clavos de olor, si son muchos espacios pon solo una mitad en el medio. Toma en cuenta que es preferible que para el 04 en la mañana tengas todo limpio.

Este viernes comienza febrero, el trabajo puede parecerte agotador, de ser así date un tiempo para cerrar los ojos, levantar los brazos mientras inhalas con la cuenta de cuatro y exhalas lentamente bajándolos y contando hasta ocho. Sonríe. Estarás listo para seguir adelante con ánimo, porque tras la pausa sentirás que el bienestar inunda todo tu cuerpo.

Intenso el sábado entre rituales, tradiciones y creencias. Se celebra el día de la Candelaria, por lo que será ideal para meditar, bendecir al menos doce velas blancas y doce amarillas, un par mixto para cada mes del año, que se encenderán durante ocasiones especiales, la blanca para que nunca falte luz ni luces o claridad mental y la amarilla como protección durante manifestaciones violentas de la Naturaleza o de otra índole. Aquellos que montan el pesebre, levantan al niño y dan por culminada la Navidad, porque se recuerda el día que Jesús, teniendo 40 días de nacido, fue llevado al Templo para ser bautizado.

En Estados Unidos y Canadá es el día de la marmota, que según la creencia popular cuando esta sale de su cueva, si la marmota no ve su sombra, por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Si, por el contrario, por ser un día soleado, la marmota “ve su sombra” y se mete de nuevo en su madriguera, significa que el invierno durará seis semanas más.

Planifica lo más cotidiano posible el domingo… de esa forma podrás estar pendiente de las señales y aprovechar a favor los insólitos, caso que te tocan.

Si vives en América, en la noche, (si lo haces en Europa en la madrugada del lunes) llegaremos a la mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, cuando Sol ocupará el grado 15 del signo zodiacal Acuario. Posición que según Charubel, estudioso de los astros, es como un faro edificado sobre una roca elevada, más aún imagino, cuando es Sol quien lo toca. A la hora exacta (3:30 am GMT del lunes) es un instante mágico para visualizar soluciones o comprender lo que no has podido entender. Resta o suma la diferencia horaria de tu país y conocerás la hora exacta para hacer una visualización especial en la que, guardando silencio y con los ojos cerrados, actives la Divinidad que en ti reside y consigas respuestas o indicaciones acerca de lo que inquieras. Comienza 10 minutos antes y prolóngalo hasta 10 minutos después.

Durante el día será propicio para repetir 108 veces el Gayatri mantra.

Un domingo para estar pendiente de las tentaciones porque caer en ellas puede que sea contraproducente. Si colocaste los limones el jueves retíralos luego del atardecer y deséchalos fuera de la casa.

La semana de menguante es propicia además para cortarte el cabello si quieres que crezca más fuerte, practicarte limpiezas de cutis, podar las matas y limpiar el jardín.

Hazte el firme propósito durante la semana de mantener pensamientos positivos, la certeza que mereces lo mejor y, muy importante, evita las quejas, ten presente que vibramos con la carga de las palabras que usamos, y las quejas producen una vibración muy baja, similar a la del inframundo en su parte negativa, llenando los canales y entorpeciendo la circulación de la energía luminosa que nos ayuda a prosperar. Si usas palabras de amor, irradiarás Divinidad. (Mas sugerencias como ésta las encontrarás en @lograndoprosperidad cuenta Instagram)

Namaste

