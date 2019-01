Solórzano, a la FAN: Los invito a marchar con nosotros el 23 de enero

Jhoan Meléndez / 18 ene 2019.- La diputada a la AN, Delsa Solórzano, invitó este viernes a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a movilizarse junto a ellos el 23 de enero “y no frente a nosotros porque Maduro no es presidente sino un usurpador”.

“El 23 de enero la dictadura está convocando una marcha y poniendo autobuses. Nosotros les decimos: Móntense en el autobús y vénganse a movilizarse junto a nosotros”, aseveró en el cabildo abierto de Los Teques, según TV Venezuela.

“Es hora de que la FAN diga “no cumplo más ordenes inconstitucionales. Es hora que nos dejen de matar, de que nos dejen de reprimir y que estén junto al pueblo y no frente al pueblo (…) Les decimos que van a tener garantías”, manifestó.

