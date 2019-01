Simón García: El 23 de enero se dirá ‘basta’ a este golpe de hambre que destruye al país

ND / 18 ene 2019.- El analista político, Simón García, considera que la movilización del 23 de enero se atenderá de manera masiva al no ser una convocatoria contra el Gobierno, sino un llamado a superar la crisis.

“La movilización del 23 de enero sin duda será multitudinaria, habrá una asistencia muy importante, porque no es una movilización contra el gobierno, sino para superar la crisis, para decirle a los que están en el poder que ‘basta ya’, hay que atender este golpe de hambre que está destruyendo al país”, opinó García en Vladimir a la 1, por Globovisión.

Resaltó que el contexto país actual es una constante lucha entre Estado autoritario y sociedad fallida.

“Ahora la lucha no es entre chavistas y no chavistas, o entre gobierno y oposición, sino entre una sociedad fallida y un Estado autoritario que ha confiscado ilegalmente el poder, que está aplicando políticas que están destruyendo al país. Debemos unirnos todos los venezolanos, no importa de dónde provenga, pero debemos salvar este país”.

El analista político insistió en una unidad de todos los venezolanos, políticos-sociedad para materializar el cambio necesario.

“Ha venido naciendo la conciencia de que los problemas deben enfrentarse juntos, esta es la base motivacional de la unidad y para subsistir debemos estar muy cerca todos”, recomendó.

Sobre la gestión de Juan Guaidó en medio de esta situación país donde se cuestiona la legitimidad de Nicolás Maduro, Simón García indicó que le ha parecido una “excelente” dirección por parte de Guaidó para controlar esta problemática.

“Celebré la candidatura de Guaidó porque considero que es capaz de tocar la partitura de su partod, Voluntad Popular con su propio instrumento y orquestar a los otros participantes de la AN (…) Todo me indica que Guaidó lo está haciendo excelentemente bien, ha tenido la audacia de desafiar al poder con la prudencia suficiente para no dejarse ilusionar por el extremismo de nombrarse presidente de la república”, señaló.

Y remató: “Apoyar a Guaidó es apoyar al único poder legítimamente constituido, y el que encarna y expresa la soberanía popular”.

