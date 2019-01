2:30 pm: AN aprueba ley de amnistía para funcionarios del Sebin

Jhoan Meléndez / 15 ene 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó en la sesión de este martes que el parlamento “cumpliendo con su promesa” decreta la amnistía a los funcionarios del Sebin los cuales le detuvieron el pasado fin de semana.



2:02 p.m.: Dip. Ángel Medina: Hablo de los trabajadores que no pueden comer, de los empresarios, de los empleados públicos, militares, es por eso que hoy la AN trae un proyecto de ley de amnistía que permita romper con este esquema de miedo. Ofrecemos seguridad que es la única garantía que puedo romper el miedo con el proyecto de ley de amnistía.

2:04 p.m.: Juan Guaidó: Le hablamos a los militares medio y bajo rango ahí está la constitución y aquí está la Asamblea y simplemente le estamos diciendo que rompan el miedo.

2:30 p.m.: Juan Guaidó: Este parlamento cumpliendo su promesa, decreta la amnistía a esos funcionarios que quieren ser protegidos.

2:37 p.m.: Juan Guaidó: No hay Gobierno, no pueden resolver ningún problema de lo que ellos crearon. Ellos se burlaron del futuro de Venezuela porque no lo quieren, en cambio nosotros estamos construyendo el futuro aquí en este Parlamento. Hoy asumimos algo muy importante en esté Parlamento, a pesar de que intentaron secuestrarnos. Este decreto que se cumpla para esos funcionarios civiles y militares que hoy siguen secuestrados. Este decreto de amnistía, será distribuido por todas las unidades y todos los cuarteles militares.

2:39 p.m.: Dip. Edgar Zambrano: El Gobierno no entendió que estaba metiendo preso al presidente de la AN si no a la democracia y la constitución.

2:43 p.m.: Dip. Carlos Paparoni presenta proyecto de ley de protección de los activos de la República.

2:50 p.m.: Juan Guaidó: No va a ser sencillo son 20 años de represión, funcionarios, familia militar aquí estamos cumpliendo nuestra palabra, este Parlamento trabaja por el recuentro de todos los venezolanos.

