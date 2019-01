“Se disparará la hiperinflación”, reacciones al aumento de 18.000 Bs de sueldo mínimo

Oleg Kostko / 14 ene 2019 / act: 5:30 p.m.– El presidente Nicolás Maduro anunció en su memoria y cuenta un incremento salarial a 18.000 Bs del sueldo mínimo, sin embargo dicha medida fue recibida con fuertes críticas en la red social Twitter.

“Como se esperada no tienen nada que ofrecer. Lo anunciado exacerbará tanto la hiper inflación como la contracción económica. Muy peligrosa la restricción monetaria que continúa, tanto para la banca, como para las empresas”, apuntó el analista Henkel García.

“El nuevo SM – con suerte – equivale a 4 kilos de carne. El poder adquisitivo no se decreta”, criticó la economista de la UCV Melissa Evaristo.

“Maduro sube el sueldo mínimo de Bs. 4.500 a Bs 18.000!. A Partir del 15 de enero. Casi 400 % de aumento. Así galopa la inflación en Venezuela”, lamentó la periodista Maryorín Méndez.

“El Petro sube descomunalmente a 36.000 Bs, el dólar subirá más por consiguiente, aumento de salario a 18.000 Bs es la gran medida económica de Maduro para 2019. Motores económicos arreados por un burro”, dijo el miembro de la secretaria de la AN, Pedro Muñoz.

“El usurpador anuncia aumento del salario mínimo a 18.000 Bs.S ¿Con esto soluciona algo?, ¡no!. Aquí la única solución es que TÚ salgas del gobierno, Maduro”, dijo el diputado Luis Stefanelli.

“Gobierno aumenta y aumenta salarios e intenta controlar precios a juro, persiguiendo al sector privado. Inflación: 2.500.000%. ¿Solución del régimen de Maduro? Aumentar otra vez el salario y volver con el control de precios y perseguir al sector privado”, rechazó el Jefe de Redacción de Diario 2001, Juan Ernesto Páez Pumar.

“Medidas económicas en resumen: Nada, solo un aumento del salario. Si usted era pesimista, está en lo cierto. Así habrá sido el discurso, que un eructo es lo que más se recordará. La crisis sigue y empeorará.”, dijo el economista Luis Oliveros.

Sobre otros anuncios

Periodistas y expertos económicos también criticaron otras medidas económicas anunciadas por Maduro así como aquellas que no tomó. “No hubo cambio en el gabinete ministerial, no hubo aumento de la gasolina, no hubo anuncios sobre política monetaria (de cantidad de piezas disponibles o cono monetario), solo hubo aumento del salario mínimo. Hubo un eructo.”, escribió el periodista Victor Amaya.

“Venezuela atravesando depresión económica, hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo, déficit fiscal, disminución de la producción petrolera, expropiación, confiscación, expoliación de empresas”, dijo el economista Jesús Casique.

El economista Luis Oliveros criticó que “Hasta ahora Maduro no ha dicho nada de lo cambiario, de recuperación de producción petrolera, del default. etc. PD: ¿y qué pasó con el precio de la gasolina?”

