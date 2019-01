Homenaje al eructo

Habiendo sido un eructo el contenido más notable de la más reciente perorata del pretendido presidente, así como lo único verídico de dicho contenido, por cuanto esa emisión fisiológica es señal inequívoca de hartazgo y, en efecto, el individuo en cuestión es uno de los participantes de la ínfima minoría que en este país puede comer a tiempo, largo y completo, y en consecuencia, eructar, la Junta directiva de SOJABOL ha tomada la iniciativa de realizar una breve antología de rimas referidas al eructo como celebración de ese acontecimiento.

La iniciamos con la siguiente obra maestra del clásico Quevedo:

No sale mal de su reducto,

excepto un hipo y un eructo.

Un Sancho preso en un armario

o un flato gordo e involuntario.

Por lo que digo siempre infiero,

que escapa fácil, lo ligero.

Y no sucede por orgullo

que un gas se fugue a pesar suyo.

Del mismo ingenio, la siguiente cuarteta entresacada de la obra máxima del humor escatológico “Gracias y desgracias del ojo del culo”:

(El eructo) es un pedo mal logrado,

según lo que enseña Angulo,

pues de puro apresurado

no puede llegar al culo.

Del folclore musical venezolano seleccionamos la siguiente pieza, una gaita titulada “¡Mirá, mirá, maracucho”

(Estribillo)

¡Mirá, mirá, maracucho,

este viento de Perucho!

¡Mirá, compadre Perucho,

los peos del maracucho!

¡Mirá, mirá, que son muchos

los amigos maracuchos

que aplauden al que se pea!

y aunque usted no me lo crea,

que no ven como exabrupto

la producción de un eructo.

Doce peos y tres eructos

brotados por los conductos,

pa’ el zuliano son certeza

de energía y fortaleza;

así muestran su contento

por el abastecimiento.

¡Y al complacido anfitrión

llenan de satisfacción!

Como viene a ser evidente, existe una estrecha relación entre el pedo y el eructo; son parientes cercanos, aunque con relevantes diferencias; la más obvia radica en los orificios por donde se produce la emisión; una ingeniosa cuarteta del acervo folclórico los alude en los siguientes términos:

El eructo, siendo más galano,

es un viento que sale por la boca

en tanto el pedo, que no es tan ufano,

es un aire aventado por el ano.

De la poética culta moderna tomamos esta joya:

Podría ser el eructo

viento ventral indeciso

por ignorar el conducto

por donde salir del piso

En vez de ir hacia abajo

sigue el camino opuesto

al suponer que es un ano

la boca del tenedor

dada la cara de culo

que exhibe dicho señor.

Cerramos con la pieza de un poeta venezolano contemporáneo, compositor de este noble soneto que envidiarían los vates del Siglo de Oro:

Quiero cantar con verso largo y quedo

y con inspiraciòn efervescente

al inmenso placer que el hombre siente

cuando eructa y también aventa un pedo.

Ese placer que el hombre siente

en convite o solo en inodoro

si lo hace con gracia y con decoro

es gesto que disfruta mucha gente.

El eructo, compañero en sobremesa

sea sonoro o carente de grandeza

es honor que se tributa a cualquier plato.

De la misma manera, el noble flato

a pesar de su olor si es con recato

es cumplido que se da con gentileza”.

vaya al foro

Etiquetas: Rubén Monasterios