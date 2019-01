En el espejo de Slobodan Milosevic

Llevamos 20 años de oprobio en el albor de este siglo XXI y es recurrente el hablar del despotismo impuesto por el sembrador de sueños y embaucador de serpientes nacido en Sabaneta, así como su hijo espósito que ha ratificado sus innatas cualidades destructivas, en la Venezuela contemporánea.

Al evocar a y mencionar a estos despotas venezolanos hacemos algunas analogías con otros dictadores que han pretendido mancillar a sus pueblos. En América Latina la lista es larga; Rosas, Francia, Ubico, José Tadeo Monagas, Joaquin Crespo, Cipriano Castro en el siglo XIX; Marmaduque Grove, Ibañez, Gómez, Perón, Rojas Pinilla, Chapita Trujillo, Somoza, Pérez Jimenez, Duvalier, Velasco Alvarado, Videla, Los Gorilas de Brasil y de Argentina, Pinochet, Noriega, entre otros. En Europa, Asia y Africa tenemos a Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Oliveira Salazar, Tito Broz, Id Amin, Milosevic, entre muchos más y, de una u otra, forma tratamos de hacer comparaciones acerca de cual fue más nocivo y pernicioso para su pueblo y casi todos quedan en el mismo ranking de narco ladrones, ostracismo, y perversion.

Fue Pinochet quien engreído por las mieles del poder y abjurando que había recuperado a Chile, despúes del desastre impuesto por Salvador Allende y su Socialismo Real con La Unidad Popular, quien decidió someterse a un referéndum en la búsqueda de perpetuerse en el poder, pero la voluntad de un pueblo unido le hizo bajar de la nebulosa en que estaba sumergido. Chapita Trujillo fue emboscado por ciudadanos cansados de tanta aberración. Marmaduque Grove, Perón, Rojas Pinilla, Pérez Jimenez, Velasco Alvarado, Videla, fueron sacados por el pueblo, Noriega después de tanto alardear con machete en mano, apareció sindicado como narcotraficante en una foto dando lastima, al Igual que Id Amin y Milosevic. Los momentos finales de Hitler y Mussolini, son parte de la historia.

Los caso de Noriega y Milosevic son recientes. Panamá al salir de Noriega en 1989, quien tuvo 6 años subyugado a ese pueblo, retomó la senda democrática y ha alcanzado niveles de prosperidad que la han convertido en el 2do centro de comercio mundial después de Hong Kong, y han ampliado el canal que ahora pasan por el buques de todos los calados, lo cual significa más trabajo, recursos y prosperidad para esa nación.

El caso de Slobodan Milosevic, también digno de estudio, conocido como El Carnicero de Los Balcanes, tuvo a los habitantes de Serbia oprimidos, subyugados, empobrecidos, sin trabajo, alimentos, un retrato similar, al calco o muy parecido a lo que estamos sufriendo y padeciendo los venezolanos en la actualidad, dado que todos los ultrosos y despotas, sean de derecha o izquierda, militares o civiles, aprovechando que la democracia liberal burguesa, apegada a los preceptos legales y constitucionales muchas veces no puede hacer realidad los sueños de las masas, aparecen como los redentores de los pueblos y ofrecen en campaña electoral, redimirlos de todos sus males y llevarlos a un estado de bienestar colectivo.

El caso es que los venezolanos no hemos podido disfrutar del estado de bienestar ofrecido por el golpista del 4 de febrero y su infausto hijo putativo, el cual como cleptócrata, agrafo e ignaro, ha continuado y mantenido la ruta de la perversion llevando al pueblo bolivariano a unos niveles de depauperación y ruindad, sumiendonos a la mayoría en un estado de desesperación por no conseguir los alimentos básicos de la dieta diaria así como tampoco siquiera una aspirina o cualquier analgesico que evite el dolor de cabeza.Y esos militares y colectivos que ofenden, vejan y maltratan a los ciudadanos que reclaman en las colas porque no tienen gas, medicinas, repuestos y alimentos, también sufren las penurias por la falta de dichos insumos y cuando obedecen ordenes de funcionarios del alto gobierno, como la de poner preso al presidente de La Asamblea Nacional, y afloran las diferencias de los diversos bandos, son malpuestos y enjuiciados ante la opinion pública, tratando de salvar sus culpas, como lo han hecho con los miembros del Sebin que detuvieron a Guaido, o como trató de justificar el convicto tartamudo que le tomó el juramento al usurpador en el TSJ, la huida del magistrado exprés que se fue al norte.

La situación actual es desesperante y hoy 14 de enero de 2019, después de escuchar el discurso equivoco del enesimo relanzamiento económico para Venezuela por parte del uusrpador, que nos lleva a niveles estratoféricos de escasez e inflación, y quienes estamos ubicados al frente y en contra de este narco hamponato en Venezuela, hemos cometido y generado muchos errores al no poder construir el músculo fuerte y sólido, que nos permita salir de este ostracismo. Pero ahora en este inicio de año 2019, parece que estamos viendo la luz del tunel de la cual nos habla Ernesto Sabato, ya que el estado de desesperación que estamos confrontando todos por Igual, nos permite evaluar y comparar las diversas etapas de nuestra historia republicana y pareciese que ahora si estamos dispuestos a despojarnos de vanidades y arrogancias personalistas y dar el paso al frente para salir de este despotismo.

El llamado y convocatoria realizado por el Presidente del Parlamento Nacional y presidente de acuerdo a la constitución, Juan Guaido, siembra fecundos vientos de esperanza a los ciudadanos, muchos lo vemos como el líder emergente y necesario para poner punto final al castigo que sufrimos, encarnado y plasmado en el socialismo del siglo XXI.

Ese llamado y convocatoria a protestar el 23 de Enero, en recordatorio y Homenaje al día en que Venezuela derrocó al despota anterior a Chávez, puede ser la epinafía de la nueva étapa democrática para nuestro país. Esta en nosotros copiar lo hecho por los Serbios, para acabar con el regimen represivo y contribuir solidaria y tenazmente para amalgamar el musculo que nos saque de esta tiranía.

Así lo hicieron los Serbios en el 2006, poniendole fin al carnicero de los balcanes; porque no lo hacemos también los venezolanos ahora, salgamos todos juntos con la fuerza de la esperanza par acabar con esta pesadilla. El 23 de enero es la cosa. Dudar y vacilar es perder.

Etiquetas: Rubén Contreras