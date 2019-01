Astutos como serpientes y sencillos como palomas

“Yo los envío como a ovejas en medio de lobos: sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas“. Mt 10:16.

Pasaje del Evangelio muy acorde con la necesaria conducta que viene desarrollando el Presidente de la República de Venezuela en su calidad de encargado, Ing. Juan Gerardo Guaidó Márquez.

Porque no le quedaba de otra, se trata de enfrentar y vencer al socialismo, ideología del mal que tiene en los antivalores su recetario. Así las cosas observamos no sin asombro como nuestro joven presidente ha logrado sortear de manera magistral todos y cada uno de los escollos políticos a su paso, a objeto de cumplir con el compromiso de la liberación nacional. Ello ha implicado ciertamente el confundir estratégicamente a quienes históricamente traicionaron a Venezuela, no solo en las filas de la dictadura socialista en gobierno, sino incluso dentro del propio campo del movimiento demócrata nacional.

De manera que nos corresponde como venezolanos cerrar filas en torno a este asertivo liderazgo, dispuesto como está a honrar el único compromiso político relevante al tiempo presente: El restablecimiento del orden constitucional en la República de Venezuela. Se avecinan tiempos difíciles pues el socialismo cuando gobierna solo es capaz de entregar el poder cuando su propia existencia peligra. Por ende será menester propiciar tal desenlace, siempre de la mano del primer mandatario nacional, legítimo depositario de la soberanía patria en esta nuestra lucha existencial por la libertad.

Socialistas, traidores y colaboracionistas, escuchen muy bien el sonar de las trompetas sobre el firmamento venezolano, la hora de separar el trigo de la cizaña ha llegado ¡Prohibido olvidar! Ora y labora.

