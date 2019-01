Ramos Allup, al TSJ: El único presidente de la Asamblea Nacional es Juan Guaidó y punto

ND / 21 ene 2019.- Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que invalida a la nueva directiva del parlamento encabezada por Juan Guaidó y reconoce como única junta directiva la del año 2016, el diputado Henry Ramos Allup, quien fue el presidente del Legislativo durante el referido año, afirmó que el único presidente del Parlamento es el joven diputado de Voluntad Popular (VP).

“Los tribunales de Maduro y los infames intrigantes de baja ralea dondequiera que se encuentren no podrán destruir la AN. El único presidente que tiene actualmente la AN es Juan Guaidó. Yo fui presidente en 2016, Borges en 2017, Barboza en 2018 y Guaidó en 2019. Y punto”, sentenció Ramos Allup en un mensaje desde su cuenta en Twitter.

La mañana de este lunes la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano, dictó la sentencia que también declara nulos los actos emanados de dicha directiva pues según ellos, “usurpan” el Poder Legislativo.

Lea más: Dip. De Grazia: TSJ pretende ‘legitimar’ directiva de la AN de 2016

vaya al foro

Etiquetas: Henry Ramos Allup | Juan Guaidó | Junta Directiva de la AN