Eurodiputado: Parlamento Europeo reconocerá como presidente a Guaidó este viernes

Jhoan Meléndez / 30 ene 2019.- El eurodiputado Ramón Jáuregui informó este miércoles que el día de mañana, el Parlamento Europeo reconocerá a Juan Guaidó como presidente “y en los días sucesivos lo harán los Estados”.



“Le he dicho al señor Maduro “si usted no cumple el propósito de las elecciones, yo voy a reconocer al señor Guaidó” (…) Esto es la consecuencia de que no ha sido posible una evolución razonable desde el punto de vista legítimo de esta situación”, aseguró Jáuregui en la sesión de hoy.

En ese sentido dijo que el acuerdo por el que votarán mañana todos los grupos políticos “incluye también el rechazo a una intervención que se pueda producir desde el punto de vista violento armado”.

Lea más: España reclama elecciones presidenciales en Venezuela con “supervisión de la comunidad internacional”

vaya al foro

Etiquetas: Guaidó | Parlamento Europeo | Ramón Jáuregui