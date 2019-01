Ramón Carrizález: Los logros del 2018 “fueron muchos”

ND / foto: @AyalaElTeacher / 19 ene 2019.- El gobernador de Apure, Ramón Carrizález, defendió este sábado a Nicolás Maduro asegurando que el plan de la patria que ha propuesto es el proyecto que necesita Venezuela.

Así lo dijo en un acto oficialista con la presencia de unas 100 personas, según el reportaje de Vive TV.

“En un acto ante la asamblea nacional constituyente, donde la asamblea nacional constituyente lo reconoce como presidente de la República bolivariana de Venezuela… el Presidente presentó la cuenta del año 2018, los logros del 2018, que fueron muchos, a pesar de la terrible guerra económica que hay contra este pueblo, porque quieren doblegar, quieren minar al pueblo… pero este es el mismo pueblo rebelde de hace 200 años, el pueblo de Bolívar”.

“Igualmente allí presentó el plan de la patria… y nosotros esperamos que se convierta en ley constitucional… Allí está nuestro proyecto”., agregó.

Carrízalez Previamente había repetido la tesis oficialista según la cual la oposición no tiene proyecto político. “Nosotros sabemos, como siempre, que esa derecha apátrida trata de llegar al poder por la vía del golpe de Estado, porque no tienen los votos, porque no tienen el pueblo… porque no tienen proyecto. Nosotros, la revolución bolivariana, sí tiene proyecto…”.

Etiquetas: ANC | Maduro | oposición | Ramón carrizalez