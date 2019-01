Rafael Quiróz: Sanciones de EEUU afectarán el suministro de gasolina

Oleg Kostko / 29 ene 2019.- El economista y experto petrolero, Rafael Quiróz, calificó como “severas” las recientes sanciones de Estados Unidos impuestas en contra de Pdvsa así como también de Citgo.

“Acarrean medidas severas y que van a afectar aún más a Pdvsa porque congela las cuentas e ingresos del país producto de tener tres refinerías de Citgo en EEUU y estamos hablando de 11 mil millones de dólares que el Gobierno norteamericano congeló en las cuentas de Citgo en EEUU Y por otra parte también congela un activo que llegan a la cantidad de 7 mil millones estamos hablando de las refinerías propiamente porque aclaran que las refinerías valen mucho más”, detalló Quiroz en el programa Primera Página de Globovisión.

“El problema más grave que ahora tiene Pdvsa es que ahora le quita el circulante en efectivo es lo que recoge o la factura petrolera que hace la Citgo con sus refinerías duras del año que llega a 11 mil millones de dólares”, agregó.

Quiróz aseveró que dichas sanciones han bloqueado todas las vías del comercio petrolero con EEUU “El comercio de hidrocarburos entre Venezuela y EEUU tiene dos vías y ellos han prohibido las dos vías fíjense que ellos han bloqueado que la Citgo repatrie ese dinero hacia Venezuela eso es en cuanto a lo que es el comercio interno y porque prohíbe a las empresas en EEUU importar crudo de Venezuela”.

Explicó que “nosotros le surtimos a los EEUU no al estado sino que le estamos suministrando 378.000 barriles diarios y de eso un 75% va a nuestras propias refinerías pero también quedan trancadas las exportaciones que EEUU hace hacia Venezuela, es decir las importaciones nuestras de crudo, gasolina y de componentes de las gasolina”

Al mismo tiempo vaticinó que las importaciones de gasolina a EEUU disminuirán lo que podría recrudecer la escasez del combustible. “Más que el consumo va a afectar la oferta de la gasolina porque nuestras refinerías en Venezuela que cubren una capacidad de 1.300.000 está al 32% (…) por supuesto que esto disminuirá la oferta de gasolina que debe suministrar Pdvsa”.

No obstante calificó como factible la posibilidad de vender crudo a Rusia, China o La India. “No es que sea una desventaja que se le venda eso a China, Rusia o a la India (…) ellos están ahorita buscando aumentar su importación porque el país vende el crudo en el Puerto y es problema el que compra el crudo (…) por mercado no creo que tenga problemas yo me imagino que EEUU está preparado para sustituir esas importaciones”.

Lea más: Análisis ND: En el sexto día, llegó el bloqueo de verdad…

vaya al foro

Etiquetas: bloqueo | EEUU | Pdvsa | Trump