Rafael Chavero: La tesis del desacato es “ridícula”

ND / 22 ene 2019.- El abogado constitucionalista, Rafael Chavero, dijo este martes que la sentencia emitida el lunes por el TSJ donde declara “nulos” todos los actos de la Asamblea Nacional, no es más que la reafirmación de querer “eliminar” al Parlamento.

“El TSJ no dijo nada nuevo ayer (lunes), esto se viene repitiendo desde que se instaló la Asamblea Nacional. El TSJ se ha dedicado a anular todas las decisiones de la AN. Hay que partir que esto no es nada nuevo, sino se reiteró la posición del TSJ de evitar que haya un parlamento en Venezuela, eso implica desconocer a sus autoridades con esa ridícula tesis del desacato”, explicó Chavero en Primera Página, por Globovisión.

A juicio del abogado, el TSJ no quiere entender que la AN está clara en su intención de recuperar el hilo constitucional en Venezuela.

“Y así lo ven los países del mundo. La AN ha tomado las riendas de la recuperación institucional y está en un proceso de transición, está encaminada y para ello tomará las medidas necesarias para recuperar nuestro sistema democrático. Hay que ir viendo, de acuerdo al apoyo recibido, cuál es la mejor forma de hacerlo”, acotó.

Sobre la convocatoria del 23 de enero señaló que será un día “trascendental” para los venezolanos. “Estamos en riesgo de que sigamos perdiendo vida por ese capricho de mantenerse en el poder, el gobierno no quiso jugar a la democracia y se salió del hilo constitucional, quiso eliminar un parlamento y ahora no puede pretender que se queden de brazos cruzados. Estamos obligados a recuperar nuestro sistema de gobierno”, añadió.

Insistió en que la sentencia emitida por el TSJ, a su juicio, es una “amenaza” a la Asamblea Nacional y la continuidad de la persecución política.

En ese sentido hizo un llamado al presidente de la República, pues considera que es el único que puede dar muestras concretas para una solución “pacífica” en el conflicto político y social que atraviesa el país.

“Aquí puede pasar muchas cosas, por eso mi llamado al presidente para que tome conciencia y no sigamos perdiendo vida, la gente que saldrá a la calle no son sus enemigos, han tenido 20 años de chance y no ha podido, permita la reinstitucionalidad democrática, la AN le está dando hasta amnistía, usted es uno de ellos, evite la sangre entre venezolanos. La gente quiere volver al curso democrático, una de las posibles salidas está en manos del presidente”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | Rafael Chavero | Sentencia del TSJ | TSJ