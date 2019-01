Jamaica busca recuperar la participación de Venezuela en Petrojam

San Juan, 8 ene (EFE).- El Gobierno de Jamaica promulgará legislación que le permita recuperar el 49 % de la participación que controla la petrolera estatal venezolana PDVSA en la compañía estatal de la isla caribeña Petrojam.

La ministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Jamaica, Kamina Johnson, informó hoy en conferencia de prensa de la iniciativa del Ejecutivo local, que en 2017 ya había hecho pública su preocupación por una orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre Venezuela.

La orden ejecutiva firmada por Trump en 2017 impone sanciones económicas y financieras a Caracas que prohíben las negociaciones en deuda nueva y capital del Gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal PDVSA. El Gobierno de Venezuela y el de Jamaica firmaron un acuerdo hace más de una década por el que PDVSA tomaba una participación del 49 % en Petrojam.

El acuerdo requería la modernización y expansión de la refinería jamaicana para mejorar su competitividad y satisfacer las demandas del mercado local e internacional, pero, como sostuvo Johnson, esos objetivos no se cumplieron, lo que en sus palabras representa un riesgo para la economía del territorio caribeño.

La ministra señaló que el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, encabezó una delegación que incluía al entonces ministro de energía, Andrew Wheatley, que mantuvo una reunión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en mayo de 2016, tras la que Caracas se comprometió a que Petrojam se convirtiera en una empresa de primer nivel.

Johnson dijo que después de firmar una carta de intenciones en enero de 2017 y un acuerdo de mejora de la refinería en febrero de 2018, Venezuela no cumplió con sus obligaciones, razón por la que el Ejecutivo de Kingston hizo una oferta formal para recomprar las acciones de Petrojam en marzo de 2018 a PDVSA.

Aseguró que esos esfuerzos no han dado frutos y que la decisión de Jamaica de recuperar las acciones de Petrojam se basa en consideraciones económicas y no políticas. “Pero ha quedado claro que la prioridad compartida y el interés en la seguridad energética de Jamaica que nos impulsó a trabajar juntos para operar y mejorar Petrojam ya no existe”, sostuvo Johnson.

“A pesar de que el Gobierno de Jamaica reconoce, valora y aprecia el tremendo apoyo brindado a este país por Venezuela para su sector energético a lo largo de los años, nuestro Gobierno lamentablemente no puede continuar las negociaciones a perpetuidad”, subrayó.

“Por lo tanto, en el interés nacional y económico de Jamaica se tomó la decisión de comenzar el proceso legislativo para adquirir las acciones en Petrojam en poder de PDV”, concluyó. El Ministerio de Finanzas de Jamaica ha reservado una partida en el presupuesto 2018/2019 para recomprar las acciones de PDVSA en Petrojam.

Petrojam es una filial de Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ), compañía estatal que tiene el derecho exclusivo de explorar en busca de petróleo, desarrollar los recursos de Jamaica y a desarrollar todas las etapas de la industria petrolera nacional. El Gobierno de Jamaica tiene una participación mayoritaria en Petrojam del 51%.

