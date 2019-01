Polesel: “¡Sin una intervención multinacional aquí no hay salida!”

ND / Prensa MDLa-FDU/ 24 ene 2019.- Marcos Polesel, líder del Frente Nacional de Derechas Unidas (FDU), acusó este jueves a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó de colaboracionistas.

“Nada que venga del colaboracionismo puede terminar bien (…) no hay sintonía entre la tragedia que se vive en el país, los apoyos internacionales y los líderes de una falsa oposición(…) por enésima vez la gente respondió, puso los muertos y la MUD no está a la altura. No me extrañaría que se estén dando ya negociaciones entre el régimen y su seudo oposición colaboracionista”.

Polesel alertó que “el sector colaboracionista de la MUD no va a estar a la altura de la circunstancias que hoy se presentan como nueva oportunidad”. El líder derechista aseguró que lo hecho por Guaidó por sí solo no basta y si se pierde este tren, “el régimen una vez más saldrá fortalecido”.

“Las deslegitimaciones e innumerables sanciones internacionales a funcionarios del régimen deben traducirse en una intervención multinacional. Mientras eso no suceda aquí no habrá ninguna salida,y el régimen seguirá burlándose de todos”, dijo.

Polesel informó que prepara una gira internacional, “a fin de aclarar el complejo y descompuesto tema de Venezuela”.

Etiquetas: colaboracionistas | Guaidó | Marcos Polesel