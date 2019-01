Y este es el ministro de educación. Istúriz: "No importa si estudiaron o no, maestros y obreros gararán lo mismo. Hay jerarquías porque unos hacen más esfuerzo, pero eso no les da derecho a reclamar". Cualquier calificativo despreciativo le queda corto.

— Luis Pedro España N. (@luispespana) 18 de enero de 2019