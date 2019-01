Personalidades en Twitter: Sentencia del TSJ solo busca mantener a Maduro en el poder

Jhoan Meléndez / 21 ene 2019.- Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar “invalida” a la actual directiva de la Asamblea Nacional, personalidades de la política aseguraron en Twitter que este solo busca “mantener a Maduro y el régimen en el poder”.

El partido Primero Justicia escribió que “queremos rechazar la inconstitucional sentencia del TSJ en contra de la legítima Asamblea Nacional que es reconocida por todos los venezolanos y por el mundo democrático como la única institución con legitimidad popular”.

“Esta sentencia inconstitucional del TSJ se suma a la larga lista de sentencias que buscan darle herramientas al usurpador de Nicolás Maduro para desconocer la voluntad del pueblo representada en la AN. #LaANSeRespeta”, aseguraron.

Por su parte Voluntad Popular dijo que un “falso TSJ, con magistrados chimbos, dice que la directiva del parlamento, único poder público electo legítimamente, fue constituida irregularmente. Parece un chiste, pero es la locura de una dictadura en sus últimos días”.

La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que en la AN “ni están en desacato, ni sus actos son nulos. La Asamblea Nacional está ejerciendo su legítima función de acompañar al pueblo en la lucha por la democracia y la libertad. Estos hampones que usurpan funciones en el TSJ solo pretenden salvar a Maduro. Debemos seguir adelante”.

El expresidente del parlamento, Julio Borges, afirmó en dicha red que “el TSJ inconstitucional y sin legitimidad no puede anular los actos de la AN, no tiene ningún tipo de validez. La AN es la única institución reconocida por el pueblo y las democracias del mundo. Buscan sembrar miedo, por eso este 23 de enero apoyemos con fuerza sus decisiones”.

“¿Cuándo los magistrados TSJ elegidos al margen de la Constitución han tomado alguna decisión a favor del Pueblo? ¿Cuándo se han ocupado de la tragedia que sufren los venezolanos? Nunca. Nuestra ruta es clara y en defensa de la Constitución. Los venezolanos queremos solución”, aseveró el excandidato a la presidencia, Henrique Capriles Radonski.

Mientras tanto el diputado a la AN, Miguel Pizarro, apuntó que esta sentencia “no es más que otra medida desesperada del régimen para intentar demostrar un “poder” que ya no tienen. La Asamblea es la única institución legítima y con mandato popular y no cederá ante ninguno de los ataques de un usurpador y su cúpula”.

“Ustedes del TSJ son unos bandidos, indolentes y criminales nuevamente atacan la ayuda humanitaria, como lo hicieron en 2016 y 2017 con leyes de la AN. Viven para el poder, no para la gente”, dijo el también diputado José Manuel Olivares.

Por último el parlamentario Armando Armas señaló que “aquí los únicos usurpadores son ustedes (TSJ) que siguen de espaldas al país. Juan Guaidó es nuestro presidente y ninguna “sentencia” puede anularlo”.

