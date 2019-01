Pedro Carvajalino: EEUU no me deja comprar nada en Amazon

Oleg Kostko / video: @mariellozadab / 9 ene 2019 / act: 6:30 p.m.– El conductor del programa Zurda Conducta, Pedro Carvajalino se quejó del bloqueo a su persona en el portal web de compras por internet Amazon, que aseguró que habría sido ordenado por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

“Yo me metí en Amazon, yo Pedro Carvajalino, puse mi nombre y te parecerá una m…, puse mi nombre y su correo y me tocó llamar a Amazon que generó una alerta del Departamento del Tesoro usted no puede comprar en Amazon”, relató Carvajalino en el programa de Mario Silva, La Hojilla junto a la conductora de Zurda Conducta Jean Francis Colina.

“De una m…, comprarte unos zapatos de Amazon de 20 dólares, imagínate para las medicinas”, dijo el conductor del mencionado programa del canal del estado. Además, Jean Francis Colina también aseguró haber sido bloqueada en la referida página estadounidense de compras por internet. “Yo antes tenía mi cuentica (…) y ahora block”, aseguró Colina.

