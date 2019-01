Pedro Carreño pide que “le pongan los ganchos” a Guaidó

View this post on Instagram

Estos sátrapas del Irrito e ilegal mal llamado TSJ en el exilio y el inefable @luisalmagroficial y su parapeto de intervención mentado OEA. Giran instrucciones a otro ilegal como lo es el Presidente de la AN en DESACATO para que asuma la presidencia de la República y la Comandancia en Jefe de la FANB. En ese sentido recomiendo a @jguaido que lo apruebe en los adefesios de sesión en la AN y se vaya a Miraflores o se le presenta al Alto Mando Militar y les dice que el es su Comandante en Jefe. PARA QUE LE PONGAN LOS GANCHOS DE UNA VEZ. @nicolasmaduro @dcabellor @delcyrodriguezven @fidelernestovasquez @antv_venezuela @taniapsuv @telesurtv @vtvcanal8 @kinterob @tareckpsuv @soypsuv