El País: Rescate de niño de dos años que cayó a un pozo el domingo, no da respiro a Tolalán

ND / 16 ene 2019.- El pequeño Julen de dos años cayó en un pozo el pasado domingo cuando sus padre y tía lo perseguían en una localidad donde los problemas de agua han llevado a sus habitantes a abrir hoyos en la tierra, sin las medidas de seguridad mínima necesarias, en la búsqueda del vital líquido, y precisamente por uno de estos huecos (de 25 centímetros de ancho) se precipitó el infante en una caída de 113 metros que hace imposible saber si aún se encuentra con vida.

Su padre cuenta que al ver a su hijo caer en el pozo se tumbo sobre la tierra para estirar el brazo pensando que el hoyo no tenía tanta profundidad y lo podría sacar, sin embargo al no alcanzarlo le dijo a su hijo que papá estaba allí y que su hermano Oliver, fallecido en 2017, les ayudaría. En ese momento escuchó llorar al niño y luego no volvió a escuchar nada más.

Ante esta tragedia el pueblo entero se avocó a las labores de rescate y a brindarle apoyo a la familia del pequeño, pero al haber transcurrido más de 72 horas la desesperanza se va apoderando de la gente, quienes se sorprenden de que la misma familia pase por la pérdida de dos niños casi de la misma edad en trágicos accidentes.

Etiquetas: Niño de dos años | pozo | rescate | Tolalán