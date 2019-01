Padrino López pidió la renuncia de Maduro, según The Washington Post

ND / 9 ene 2019.- En un reciente trabajo publicado por The Washington Post, realizado por los periodistas Rachelle Krygier y Anthony Faiola, aseguran que el ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, le pidió al presidente Nicolás Maduro -el mes pasado-que renunciara o aceptara su renuncia, esto según un funcionario de inteligencia de los Estados Unidos, que ofreció declaraciones bajo la condición de anonimato.



Pulse aquí para leer la nota completa en The Washington Post

Etiquetas: Nicolás Maduro | renuncia de Maduro | Vladimir Padrino López