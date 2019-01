Padrino López: Nadie en la Fuerza Armada se cree lo de la Amnistía

Oleg Kostko / 28 ene 2019.- El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como un “intento de manipulación” la creación de una Ley de Amnistía para funcionarios policiales y militares que colaboren con una “transición” en el país.

“Esa Ley de Amnistía es un instrumento de manipulación. Aquí en la Fuerza Armada nadie se cree eso ni nadie come con eso, porque en primer lugar lo que ha hecho la Fuerza Armada es cumplir con sus preceptos constitucionales, respetando los derechos humanos”, expresó Padrino López en declaraciones reseñadas por Unión Radio.

Además desestimó las denuncias que se han realizado en torno a las detenciones y a los asesinatos de manifestantes que habrían sido cometidos por efectivos militares, policiales y colectivos oficialistas.

“Esa es la matriz y el guión del golpe de Estado que se estableció en la doctrina del imperio norteamericano y pretende derrocar a los Gobiernos que no le son complacientes a sus intereses. Tenemos dignidad y vamos a defender lo nuestro y aquí están los hombres y mujeres de la Fuerza Armada con sus armas”, sostuvo.

Previamente, aseguró que los dirigentes opositores odian a la Fuerza Armada. “El odio y desprecio que han tenido hacia la Fuerza Armada no lo pueden disimular, así que nosotros estamos serenos, no sentimos ni odio ni rencor contra nadie pero no tenemos memoria frágil, recordamos todos los días que tomamos más conciencia del momento histórico que estamos viviendo”.

