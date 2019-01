Pablo Zambrano: La crisis eléctrica del HUC se denunció hace dos meses y no se corrigió

ND / 16 ene 2019.- El secretario Ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, recordó este miércoles la tragedia ocurrida en el Hospital Universitario de Caracas, en el que producto de una falla eléctrica causó la muerte de varios pacientes.

“Es una situación complicada, vemos que hay una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno ante un hecho concreto como es la crisis generalizada que se ha venido desarrollando en el sector salud, no vemos políticas claras, tampoco responsabilidad clara. El Hospital Universitario de Caracas es el único centro que recibe recursos y tiene su propio presupuesto, pero vemos como fueron desviados por las autoridades. El problema de las plantas eléctricas fue denunciado ante la dirección hace dos meses, se dijo que no había baterías, que no tenía combustible y nadie lo corrigió”, expresó Zambrano en Primera Página, por Globovisión.



El dirigente sindical continuó su argumento: “El hospital está destruido, vimos algo bochornoso como se hacen fiestas con garotas y menores de edad, eso quién lo sanciona. Dicen que fue un supuesto saboteo. Pedimos investigar los sucesos ocurridos en el hospital, eso ha sido un acto de corrupción que se convirtió en un escándalo nacional”.

Zambrano indicó que el personal del hospital están a la expectativa de la llegada de nuevas autoridades y sean estas quienes finalmente “pongan control” en el centro de salud.

“No entendemos por qué pasan este tipo de situaciones, la salud va más allá de lo político. Es un derecho humano que ha sido violentado por falta de autoridades, cuántos ministros han pasado, civiles, militares. En los hospitales no hay recursos, no tienen ni como comprar un bombillo”, denunció.

El dirigente sindical adelantó que el próximo 23 de enero han llamado a una manifestación nacional y se sumarán a la convocatoria que ha hecho la Asamblea Nacional en defensa de la constitución.

