No sería justo iniciar sin antes reconocer que este momento de oportunidad se ha construido gracias a la presión de una ciudadanía que dejó de ser crédula ante posturas de debilidad. Esa misma gente que votó en 2015 por la actual AN, que salió a protestar en 2017 para defender aquello por lo que habían votado y que tras muchas decepciones con una cúpula de la dirigencia política se abstuvo de votar en procesos electorales ilegales, ilegítimos y fraudulentos y comenzó a exigir actuaciones firmes y coherentes que no convaliden falsos diálogos ni negociaciones cuyos fines no sean la libertad de Venezuela.

Es por eso que hoy, después de muchos capítulos de lucha y desilusión, el respaldo del mundo nos lleva a esta ventana de oportunidad extraordinaria, que debe y merece ser rigurosamente cuidada para evitar que los fantasmas que en ocasiones pasadas traicionaron a los venezolanos lo hagan de nuevo.

Hoy el país se reúne ante la posibilidad real de sacar a la tiranía. Pero a diferencia de antes, cada día somos más claros, firmes y exigentes. Dicho esto, es el momento de apoyar y empujar todo aquello que nos mantenga en la ruta hacia la libertad. Y si en este caso Juan Guaidó es el designado para protagonizar y liderar los eventos presentes y futuros, estaremos todos dispuestos a respaldarlo mientras el país sea la prioridad.

Confusión y sospecha

Inevitable en estos momentos la confusión por la forma en que se han desarrollado los eventos y por qué no, hasta un dejo de sospecha. Eventos que fueron desde el pronunciamiento de la AN el día 10 sobre la ilegitimidad del régimen, hasta la manera como ha sido respaldada la legitimidad absoluta de la AN y por ende, el reconocimiento por la comunidad internacional de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aun sin que se haya producido el tan necesario juramento ante la AN en pleno para su asunción al cargo.

Desde luego alegra, motiva y debemos agradecer el apoyo de la comunidad internacional a la restauración de la democracia en Venezuela y sus mensajes claros y determinantes que nos inspiran a seguir luchando para encaminar nuestro país hacia la restitución del Estado de derecho.

Hoy preferiré no entrar en las turbulentas aguas de los análisis políticos, y menos aún me aventuraré a predecir lo que pueda suceder tras mi propio análisis de escenarios futuros. No lo sé con precisión, aunque todo indique que hemos entrado oficialmente a transitar esa compleja etapa de la transición. Tal y como se están desarrollando los hechos, no es descabellado pensar que, aunque el socialismo del siglo XXI vaya camino al cementerio de la historia más negra de la política venezolana, quizá no podamos decir lo mismo de sus precursores, esos a quienes ahora llaman originarios.

Muy probablemente estemos en presencia del fin de la etapa de Maduro y sus cercanos colaboradores, pero no así de quienes acompañaron a Chávez y su revolución desde los inicios hasta su desaparición física. Lo que nos lleva a pensar, que este tránsito no será inmediato ni corto, sino que posiblemente nos lleve a lo largo de algunas estaciones, donde ojalá y en cada una de ellas vayan desapareciendo las figuras que representan el lastre rojo de 20 años de “revolución”.

Seriedad sin improvisación

Es natural que afloren sentimientos encontrados en una Venezuela llena de ilusiones rotas por tantas traiciones. Eso nos invita a ser cautelosos al momento de emitir opiniones y de expresar nuestros apoyos. Estos momentos exigen seriedad y cero improvisaciones. Son horas que definirán el rumbo de nuestra nación, sin ambages en la palabra y con mucha determinación en nuestras actuaciones.

Hechos como la intercepción a Juan Guaidó por el SEBIN, su detención y minutos después su liberación, nos indican que el régimen no está estático mientras nosotros vamos rumbo a la democracia. Movieron sus fichas, nos pusieron a pensar y más peligroso aun, a especular: “Maduro se asustó y por eso lo liberaron, existe división en el seno del organismo policial y los militares ordenaron su liberación” Y en una demostración del más crudo cinismo, Jorge Rodríguez diciendo que el Sebín interceptó al presidente Guaidó para evitar un atentado que la misma oposición le tenía preparado, al final también dijo que los funcionarios del Sebín que lo detuvieron ya fueron despedidos, porque actuaron por cuenta propia. Acciones de esta índole se sucederán en las horas y los días por venir y posiblemente no solo contra el presidente Guaidó.

Recordemos que, esa gente que está enquistada en el poder no da puntadas sin dedal y todos sus movimientos cuentan con la asesoría de un régimen perverso que tiene más de sesenta años maquinando y ejecutando acciones criminales en y desde Cuba.

Momento de lucidez

Hoy quiero pedirles a los venezolanos de buena voluntad y que además apuestan a la democracia, mantener la cabeza fría, sin descalificar los silencios de unos o las sanas críticas de otros. Acompañar las acciones que sean convocadas por aquella dirigencia que haya demostrado confiabilidad, perseverancia, consecuencia y consonancia con nuestros objetivos dentro de lo que dicta la norma. Seguir insistiendo con el llamado a la Fuerza Armada Nacional para que inmediatamente después de juramentado el Presidente Interino Juan Guaidó, muestren su subordinación al nuevo Comandante en Jefe de la Institución y comiencen a cumplir con su deber de defender la democracia y las instituciones legítimas de la República. Demostrar suficientemente a la comunidad internacional, no solo que necesitamos de su ayuda para consolidar nuestra libertad, sino que también estamos dispuestos a luchar por ella y a sostenerla a costa de lo que sea.

Más allá de confusiones y sospechas, aunque justificadas todas, si de algo estoy seguro es que para este régimen criminal, comenzó la cuenta regresiva. Todo dependerá en gran parte de como administremos nuestra ciudadanía. En muchas oportunidades he manifestado que Venezuela es solo una pieza dentro del gran tablero de la geopolítica internacional, que el mundo no se detiene solo por nosotros, así que estamos obligados a aprovechar la mano que hoy nos tienden las democracias del planeta, so pena de que esta sea una oportunidad irrepetible. Por tanto, el tan ansiado jaque mate dependerá como nunca antes, del sabio manejo de nuestras emociones y sobre todo de nuestras acciones.

