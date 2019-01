El régimen se desmorona y Maduro lo sabe…

Lo que vive hoy Venezuela es un hecho inédito. Jamás en 20 años habíamos vivido una movilización de abajo hacia arriba. Hemos aprendido. Hemos madurado. Estamos redimiendo muchos errores del pasado.

La estrategia de movilización es nacional, no es capitalina, y es popular no es corporativa. Tenemos una oportunidad de oro. Los astros se alinean y el liderazgo de Guaidó ha resultado inteligente y eficaz. La juramentacion no es “l’etat de la question“. Y el fondo del problema es el poder, que estando en manos de un régimen autoritario y criminal, solo se desplaza desbordándolo.

Vea el análisis de José Vicente Carrasquero y Orlando Viera-Blanco aquí en La Venezuela Ideal, la Venezuela que está por despertar, por renacer.

