ORDEN: Desconfiamos de la nueva Asamblea Nacional

ND / 9 ene 2019.- El movimiento nacionalista ORDEN emitió este miércoles un comunicado en el que reiterado que Nicolás Maduro ha sido ilegítimo “desde el primer día” y criticando las falsas expectativas que la levantado la nueva directiva de la Asamblea Nacional.

A continuación el texto del comunicado:

Desde el año 1998 Venezuela ha estado usurpada por representantes del socialismo internacional, dominio que se fortaleció año tras año con el beneplácito de Hugo Chávez, quien no satisfecho con abrirle las puertas al comunismo cubano, también dio la bienvenida a mafias y grupos terroristas internacionales, legado continuado por Nicolás Maduro.

Después de los resultados de las “elecciones” del 20 de mayo de 2018, Venezuela y parte importante de la sociedad internacional han desconocido formalmente a Nicolás Maduro como Presidente de la República, por representar un régimen fraudulento que ha generado la mayor crisis humanitaria que jamás haya vivido el país y presenciado Hispanoamérica; que ha costado la vida de miles de venezolanos.

En ese sentido, y en vísperas del nuevo show que prepara la Tiranía para “legitimar” y “legalizar” su toma de posesión, el Movimiento Nacionalista ORDEN ratifica que nuestra organización, al igual que buena parte de los venezolanos, ha desconocido a Maduro como Presidente y lo ha catalogado como ilegítimo desde el primer día.

En este orden de ideas, y ante el inminente acto de posesión, la nueva directiva de la Asamblea Nacional ha creado expectativas en los venezolanos que los lleva a depositar nuevamente sus esperanzas en estas desgastadas personalidades políticas, que con el empleo de un “discurso diferente” y el juego de palabras jurídicas pretenden hacer creer que pondrán fin al terror jacobino que representa el chavismo.

Se debe recordar que la Asamblea Nacional no solamente está dominada por partidos adscritos a la internacional socialista; sino que además posee un largo historial de legitimación del régimen, lo que ha provocado una constante decepción, frustración y depresión colectiva. Nuestro enunciado dista de ser una calumnia o infamia en contra de dichos elementos, pues nos respalda una extensa lista de omisiones, y solo por citar un ejemplo reciente, mencionaremos que durante el plebiscito del 16 de julio de 2017, en un comunicado público les dimos el beneficio de la duda, al ser este proceso una expresión en la cual participaron no solo los partidos, sino múltiples sectores de la sociedad venezolana; sin embargo, nuevamente los venezolanos fueron traicionados ya que los representantes de esas organizaciones reconocieron a la ANC al ir a elecciones bajo este ente ilegítimo.

Asumimos una postura contestataria, irreverente, rebelde y crítica que busca el despertar de la conciencia de todos los venezolanos. Continuamos trabajando en un esquema organizativo que permita transformar la depresión en esperanza y la frustración en acción, y sin importar lo que de nosotros digan o señalen, nuestra crítica será férrea a todos aquellos que teniendo la posibilidad de poner fin a la desgracia que vive la nación; por acción u omisión han permitido que se prolongue la masacre a nuestra patria con excusas de institucionalidad, constitucionalidad, legalidad y demás subterfugios “jurídicos” que se empeñen en emplear.

Nuestra actitud no es una negativa a los “esfuerzos” de esta AN cualquiera sea su directiva, obedece a una desconfianza con base a los acontecimientos que advertimos desde el mismo momento que la AN entró en funciones, ya que su gestión solo puede ser evaluada por las omisiones que han conllevado a que el día de hoy el tirano continúe sometiendo a Venezuela, tal como se lo ordena Cuba. Estos 20 años han costado muchos muertos, desaparecidos, presos, exiliados y millones de desplazados, como para que sigamos dándole la confianza a los que siempre se han burlado del clamor nacional.

Una vez más llamamos a los venezolanos a asumir la realidad con toda su crudeza. Como lo hemos mencionado en múltiples oportunidades, la complejidad del problema va más allá de planteamientos jurídicos, judiciales o electorales, porque gracias a la aprobación de los que se hacen llamar “oposición” esos factores han permitido que se atornille la tiranía. El problema principal, causa de toda la debacle nacional, es la ideología socialista implantada por la fuerza en la nación, e idea política compartida por el PSUV y la MUD. Cambiemos con orden esa idea de oprobio y alimentemos la idea de la Nación.

Venezuela quiere ORDEN

