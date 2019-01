Ochoa Antich: El 23-E debemos aceptar el diálogo con el Gobierno

ND / 20 ene 2019.- El coordinador del movimiento Juntos, Enrique Ochoa Antich, pidió este domingo a la oposición utilizar la movilización del 23 de enero para “recoger el guante y aceptar el diálogo con mediación de la ONU”.

Así lo dijo en nota de prensa: “Si esta renovada esperanza de cambio no se orienta ya hacia una negociación con gobierno/oposición, se convertirá en otra ilusión fallida”.

A continuación el texto del documento que Juntos le hizo llegar tanto a la oposición como al gobierno:

Preocupado por la actual coyuntura política, el movimiento Juntos se dirige a través de esta declaración a la Asamblea Nacional y al gobierno con el fin de expresarles lo siguiente:

1. El 23.-E es una fecha de unidad y encuentro e incluso de negociación. Fue primero la unidad del pueblo conducido por una dirección estratégica coherente, luego el encuentro entre demócratas y militares que formaban parte de la dictadura, y finalmente la negociación entre el dictador y la institución armada, lo que produjo esa transición relativamente pacífica a la democracia. Hoy, se requieren unidad, encuentro y negociación, como aquel 23E, y además voto, diálogo, paz y soberanía.

2. Por eso exigimos que las concentraciones, tanto la que convoca la AN como la que convoca el gobierno, sean pacíficas pues sólo en paz puede construirse la transición democrática que las mayorías nacionales quieren y reclaman:

• Al gobierno demandamos controlar a sus grupúsculos violentistas que hacen de la camorra un modo de ser: la protesta de la oposición no debe ser agredida ni provocada.

• Y a la oposición demandamos no caer en provocaciones si las hubiere ni permitir que grupúsculos extremistas cuando no agentes infiltrados promuevan hechos de violencia contra los órganos represivos del Estado, policiales y militares.

Confiamos en que no haya, como ha ocurrido otra veces con lamentables resultados, agendas ocultas orientadas a una confrontación violenta.

3. Proponemos a la AN que esta actividad sirva para, desde una posición de fuerza, recoger el guante arrojado como desafío por el gobierno: aceptar el diálogo y negociación con la ONU como mediadora. Sugerimos invitar a México y Chile. Pedimos que así se anuncie durante el acto.

4. Alertamos a la conducción opositora hoy concretada en la AN que si esta renovada esperanza de cambio no se orienta ya hacia el diálogo y la negociación con el gobierno, se corre el riesgo de convertirla sólo en una nueva ilusión fallida. Propiciar un choque de trenes entre la sociedad democrática y el Estado dictatorialista, como si se tratase de una “batalla final”, es una estrategia de dudoso resultado dada la actual correlación de fuerzas, a menos que se haya concertado de antemano el apoyo de una intervención militar extranjera, lo que desde JUNTOS rechazamos con toda nuestra pasión venezolanista. Porque ni siquiera una acción militar interna, dada la penetración político-ideológica de la Fuerza Armada, puede ofrecer ningún resultado seguro, como no sea una conflagración entre dos ejércitos, preludio de una eventual guerra civil que nadie puede querer.

5. Desde Juntos volvemos a ratificar nuestro compromiso por un cambio en paz, por una transición democrática, electoral, pactada y negociada, y nacional, sin injerencias externas ni tutelajes. La crisis de Venezuela será resuelta en paz y por los venezolanos. Porque, aunque algunos lo duden, los venezolanos podemos. En marcha entonces.

Etiquetas: diálogo | Juntos | Maduro | Ochoa Antich | ONU