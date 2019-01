Movimiento estudiantil y Frente Amplio: Estamos luchando contra un dictador y una tiranía

Jhoan Meléndez / 18 ene 2019.- El movimiento estudiantil junto al Frente Amplio en una rueda de prensa desde el estado Bolívar, afirmaron este viernes que el 20 de mayo del año pasado “se inició una farsa de convocar unas elecciones presidenciales no previstas”.

“Estamos luchando contra un dictador, contra una tiranía. Estamos luchando por la libertad de Venezuela (…) No estamos dispuestos a asumir que Venezuela no pueda ser un país libre”, manifestaron según VPItv.

Asimismo dijeron que “si nos preguntamos sobre actos de fuerza, hay que recordar la masacre de El Junquito y Óscar Pérez, a Neomar Lander, a los miles que se han ido del país”.

“Estamos aquí para decirle al país que los únicos colores que importan son los de los colores de Venezuela”, enfatizaron.

Lea más: Urosa Savino: Guaidó dice que Maduro es ilegítimo pero no ha dicho que él asume la presidencia

#AlAire Movimiento estudiantil y Frente Amplio: "Si nos preguntamos sobre actos de fuerza, hay que recordar la masacre del Junquito y Óscar Pérez, a Neomar Lander, a los miles que se han ido del país". #18Ene ¡Conéctate ya! https://t.co/3LoLub3BNl pic.twitter.com/EQcOFfuZv8 — VPItv (@VPITV) 18 de enero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: 20 de mayo | Frente Amplio | Movimiento Estudiantil