Miguel Pizarro, sobre el plan país: No vamos a eliminar lo poco que sirva

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 31 ene 2019.- La AN explicó este jueves que el “aspecto social” del plan país tiene como objetivo “sacar a Venezuela de la pobreza, que sea una nación productiva y la sociedad participe en la ejecución de las políticas públicas” y que las necesidades de las personas se conviertan en “oportunidades para el desarrollo”.

En el marco de la presentación del Plan País que se llevó a cabo en la Universidad Central de Venezuela, participaron en el aspecto social del programa el diputado Miguel Pizarro, quien indicó que el venezolano quiere un país de ciudadanos empoderados, donde la contraloría ciudadana no sea un discurso y las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias sean partes además del diseño de la ejecución de las políticas públicas.

Al respecto el representante de la Unidad por el estado Miranda aseveró que uno de los principales objetivos del Plan País es que Venezuela sea una nación productiva una vez superada la etapa de la emergencia con el subsidio directo que no implique control político.

“A quienes nos ven y hoy reciben beneficio del Estado venezolano y quienes usurpan el poder, nosotros no somos la revolución restauradora, pero tampoco venimos a eliminar las pocas cosas que sirvan; al contrario, venimos a construir un sistema de protección verdadero, de desarrollo y convertir las necesidades de la gente en oportunidades para el desarrollo y no para la dependencia permanente. No queremos ese espiral en el que siempre se depende del Estado”, afirmó Pizarro.

Señaló que la segunda etapa del referido plan es que la nación cuente con un trabajo productivo y esto se vea reflejado en los salarios de los profesores, enfermeras, policías, arquitectos, ingenieros, y de esa forma, sean verdaderamente competitivos para que pueda funcionar.

Agregó que los venezolanos desean un país en el cual, pueda contar con los productos en los mercados y que los medicamentos en las farmacias puedan ser adquiridos de acuerdo a la capacidad económica.

“El futuro nos pertenece y solo lo vamos a conquistar si somos capaces de visibilizarlo, entenderlo y de explicarlo, porque nosotros queremos cambiar no solo los que están en el poder, sino la forma como se ha ejercido el mismo en los últimos años”, manifestó.

Dijo que en Miraflores permanece el odio, la violencia y el atraso, mientras que “nosotros (Oposición-AN) somos el futuro, la esperanza y los cimientos de un país que hoy está naciendo y que estamos empujando”.

Por su parte, la diputada Manuela Bolívar, aseguró que cuentan con un proyecto, una ruta, un liderazgo para sacar a Venezuela de la pobreza.

Agregó que la inclusión social es la clave “para que esta tragedia que estamos viviendo más nunca se repita en la historia de Venezuela”.

Lamentó la ausencia en el evento de importantes voces calificadas como los diputados Juan Requesens, Mariela Magallanes y Karin Salanova además del dirigente político Leopoldo López.

Manifestó que se requiere de un gran acuerdo entre los partidos políticos, las organizaciones sociales, los trabajadores, las distintas iglesias, organizaciones no gubernamentales a fin de lograr las metas previstas.

“Ese acuerdo es necesario para salir de esta usurpación (del poder) y transitar las bases sólidas de la Venezuela que queremos, sin el consenso nada es posible”, dijo.

Destacó Bolívar que cuando piensan en la mujer embarazada y el niño menor de cinco años que sufre de desnutrición aguda crónica, sabe que los mismos serán beneficiarios de un plan como el que se está planteando.

“Nuestro reto es sentar las bases solidas para que ninguna zona determine el futuro de un venezolano, que el futuro no esté afuera sino aquí, que cuando estemos viejos tengamos a este país que todos necesitamos”.

Mientras que el Sociólogo Luis Pedro España, señaló que todo lo que se haga hoy va a condicionar lo que se espera para mañana. Indicó que la garantía de abastecimiento “no pasa por una bolsa de comida y una caja, sino de que las redes de distribución de los automercados puedan llegar a los anaqueles en todo el país”.

Sostiene que es muy importante establecer programas de retención escolar. “Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, cuidar que nuestros jóvenes no se vayan de la escuela”.

“La garantía de asistencia escolar pasa porque haya comida. Debemos atender con los programas de alimentación escolar para atender a niños y jóvenes, y responder problemas sociales como el embarazo en adolescentes”, alegó.

Considera que los subsidios directos son la manera más rápida de atender la emergencia de abastecimiento. En torno a la emergencia humanitaria indicó que la misma debe centrarse fundamentalmente en el área de salud.

Lea más: En claves: Todo lo que dijo Juan Guaidó en la presentación del plan país

vaya al foro

Etiquetas: AN | Plan País | Venezuela