MCM: Juan Guaidó debe decirle al mundo que él es el presidente

ND / 17 ene 2019.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, indicó este jueves que, para aclarar confusiones, ella recomienda a Juan Guaidó que le diga al mundo y a los venezolanos que él asumió la presidencia de la República.

“Yo entiendo que hay mucha confusión, no sabes cuánta gente me pregunta en la calle: ‘dónde estamos’, ‘qué viene ahora’. Hay que ir paso por paso. Todos sabemos que el mundo ni los venezolanos reconocen esta narcodictadura, se produjo un vacío de poder que ahora se convierte en usurpación, pero sin lugar a duda, con la aplicación del 233 Juan Guaidó es presidente encargado, no hace falta nada más. En vista de que hay personas que por diversas razones dicen ‘él no es’ o ‘él no ha asumido’, es importante: Juan Guaidó debe decirle al mundo que él es, que él está al frente, qué él es el encargado, no puede haber 167 presidentes, es uno solo y es Juan Guaidó”, expresó Machado en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

La representante de Vente recomendó de igual manera a Guaidó que lleve a cabo actos de gobierno que demuestren quién tiene la legitimidad.

“Aunque Maduro esté en Miraflores a la fuerza, quien realmente tiene la legitimidad es Juan Guaidó. En este momento está planteado que él es el presidente encargado y legítimo. Es importante que con la misma convicción Juan Guaidó le diga a los venezolanos que él es presidente, el mundo está detrás apoyándonos”, sostuvo.

Machado subrayó la importancia de la comunidad internacional apoyando “la ruptura histórica y el derecho que tenemos los venezolanos de decidir nuestro futuro”.

Advirtió que hay mucha gente interesada en el “fracaso” de Guaidó, “porque están haciendo mucha plata con el hambre de los venezolanos, “por lo tanto quieren que Juan Guaidó fracase y que no asuma con firmeza y reconocimiento nacional e internacional esta enorme responsabilidad histórica”.

En cuanto a la convocatoria del 23 de enero Machado exhortó a los venezolanos a que participen.

“Yo invito y convoco a los venezolanos que están participando en todas las protestas, que salgan a la calle a apoyar al presidente Guaidó, incluyendo todos los riesgos que eso implica”.

.@MariaCorinaYA: Es muy importante que con la misma convicción, Juan Guaidó le diga a los venezolanos que él es el presidente, hay el coraje y la fuerza de poder y servicio. El mundo está detrás apoyándonos. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/fToTqzLyxl — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) January 17, 2019

Etiquetas: Juan Guaidó | María Corina Machado | presidente de Venezuela