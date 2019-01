María Corina Machado: “Se están acelerando las cosas a una transición irreversible”

ND / 15 ene 2019.- María Corina Machado, coordinadora Nacional de Vente Venezuela, aseguró este lunes que los venezolanos cuentan con el respaldo de la comunidad internacional para lograr el quiebre del régimen.

“Nunca antes hemos tenido tanto apoyo para lograr el quiebre de la tiranía. Tenemos una oportunidad que no debes perder, no hay vuelta atrás”, dijo Machado en declaraciones ofrecidas durante la transmisión de su programa Contigo por Radio Caracas Radio.

Machado, quien recalcó su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de la República, sostuvo que “se están acelerando las cosas a una transición irreversible”.

La dirigente opositora conversó con Asdrúbal Aguiar, jurista y político venezolano, sobre el artículo 233 de la Constitución y el deber de la Asamblea Nacional ante su aplicación por parte del Parlamento.

“El artículo 233 de la Constitución señala que el Presidente de la República debe presentarse a la AN a rendir juramento y si no hay presidente, el presidente de la AN debe asumir”, explicó Aguiar.

Aguiar señaló que el presidente del Parlamento en cumplimiento del 233 debe asumir la presidencia, sin necesidad de discutirlo con los diputados.

“El encargado de la presidencia de la República, que es el presidente de la AN, mal puede eludir sus funciones por no haberlo conversado con los parlamentario. Él, sin más, es el encargado de la presidencia”, señaló.

Aguiar puntualizó que los ex presidentes que conforman IDEA respaldan las decisiones de los venezolanos para restituir su democracia y comentó que se debe avanzar hasta que pueda haber un proceso electoral confiable, mientras el presidente de la AN debe asumir la Presidencia.

“21 expresidentes de IDEA mantuvieron un largo debate sobre caso venezolano. Venezuela debe avanzar hasta que pueda darse un proceso electoral y le piden al encargado de la AN que asuma las competencias”.

El jurista indicó que la norma constitucional establece que cuando existe un vacío en cargos públicos todos los actos que emanen son ilegales y desconocidos.

“La norma constitucional venezolana dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y que sus actos son nulos. Cualquier actuación que firme Maduro es nula y es ineficaz”.

Finalmente, María Corina recordó que respalda a Juan Guaidó en sus decisiones como presidente interino de Venezuela y que si asume esa ruta lo acompaña con los riesgos que haya que asumir.

“Conversé personalmente con Juan Guaidó y se lo dije: en cada paso que dé, ahí estaremos con él asumiéndolo”, finalizó.

Lea más: AN declara que Maduro está “usurpando el cargo”

vaya al foro

Etiquetas: Asdrubal Aguiar | María Corina Machado | MCM | Vente Venezuela