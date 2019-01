Magisterio venezolano: Vivimos en condiciones infrahumanas

ND / 13 ene 2019.- El magisterio venezolano, representado en ocho organizaciones sindicales, protestarán esta semana las “condiciones inhumanas” en las que trabajan, a propósito de celebrarse el Día del Maestro el próximo martes.

“La muy grave crisis política, económica y social que viene afectando de manera recurrente a la sociedad venezolana en general, y a los maestros en particular, no es de sorprender”, dicen en una nota de prensa. “Pero los maestros, orgullosos y entregados a nuestra profesión, dedicados a formar al futuro de nuestro país, conmemoramos, con angustia y dolor, pero no derrotados sino en pie de lucha por nuestros derechos, un año más del Día del Maestro”.

Las organizaciones sindicales – la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Fetrasined, Fetraenseñanza, FESLEV-CLEV, CPV-Fenaprodo, Fenatev, Fetramagisterio y la FEV – invitaron a una rueda de prensa para este lunes a las 10 dde la mañana en la sede de la FVM (Av. Este 3, Urb. Las Fuentes, el Paraíso).

Etiquetas: Día del Maestro | FVM | magisterio venezolano