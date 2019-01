Maduro: No somos mendigos para estar pidiendo ayuda humanitaria

ND / 25 ene 2019.- Nicolás Maduro arremetió este viernes contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien calificó de “presidente interino mendigo” por haber solicitado ayuda humanitaria para resolver la crisis de alimentos y medicinas.

Así lo dijo en una rueda de prensa con medios internacionales desde el Palacio de Miraflores.

“No esperemos nada bueno de Estados Unidos. Ellos no ayudan a nadie en el mundo. Ellos le quitan al mundo su riqueza… Que nadie espere que van a llegar los barcos con la ayuda. No. Venezuela no es un país mendigo. Nosotros trabajamos y nos damos lo que necesitamos con trabajo. Modestamente pero nos lo damos. ¿Mejoraremos? ¡Claro que mejoraremos! No somos mendigos de nadie. Esa mentalidad que tiene el autoproclamado presidente interino mendigo, subordinado, da vergüenza. No estamos mendigando a nadie. Nosotros modestamente trabajamos y vamos resolviendo… para eso estamos aquí. Para poder expandir el programa de recuperación económica, para resolver los problemas”.

Y siguió, ahora para referirse a la ayuda anunciada por Mike Pompeo: “Mike Pompeo ofreció 20 millones para pagar el golpe. Tenga la seguridad que ni los 20 millones los van a dar. Ni los 20 millones, compadre. Cuidado si tiene que pagar la oposición por el golpe… ¿Escenario Libia (en relación a la pregunta de una periodista)? No. Jamás. Aquí se va a imponer el escenario Venezuela. La paz. La independencia. La soberanía”.

“Si tengo que dialogar con Guaidó, lo hago”

Así lo dijo Maduro, quien manifestó su disposición en entablar un “diálogo nacional” con el máximo representante de la AN, Juan Guaidó, en cualquier lugar y sin “ningún tipo de condiciones”.

“Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha en el pico Humboldt a las 3:00am voy; si tengo que ir con capucha, voy con mi capucha; si tengo que ir desnudo, como haya que ir; a pie, en carro, en moto, (estoy) listo para el dialogo. Creo en la paz; creo en la democracia; creo en la verdad; soy un demócrata y un hombre de palabra”, dijo Maduro durante una rueda de prensa con medios naciones e internacionales.

Asimismo, reiteró que “está dispuesto al diálogo nacional, sin condiciones, con la agenda abierta, para acuerdos parciales que nos permitan avanzar hacia la paz, la recuperación del país, y el fortalecimiento de la democracia (…) en el marco de la constitución”.

