Maduro, desde Fuerte Tiuna: ¿Ustedes quieren que yo me acobarde frente al imperialismo?

ND / 30 ene 2019.- Nicolás Maduro se dirigió la mañana de este miércoles a militares venezolanos desde Fuerte Tiuna y les pidió cultivar un “ejercicio militar superior” para evitar el intento de golpe de Estado.

Así lo dijo desde Fuerte Tiuna durante una marcha militar.

“Cada soldado debe saber operar su sistema de armas, cada soldado debe tener los conceptos claros. Debemos tener un liderazgo militar articulado. Le decía a Padrino López hace días, esta oportunidad que nos está dando la vida por la agresión de Donald Trump, este intento de golpe de Estado de la derecha maltrecha, debemos tomarlo como una oportunidad para despertar una conciencia superior, para cultivar un liderazgo militar superior, más articulado, desde el oficial de mayor rango hasta el soldado más nuevo. Todos articulados en una sola dirección: la defensa de la integridad nacional. Un sistema de liderazgo, de moral, eficiente, eficaz, basado en el ejemplo de la palabra, vamos a renovarnos con fuerza. Llamo a una gran revolución militar, de la doctrina, del ejemplo, y la Fuerza Armada como columna vertebral, esté lista para garantizar que no sea tocada por el imperialismo venezolano”.

Antes de concluir su breve discurso, preguntó a los presentes si querían que él se rindiera ante el “imperialismo” o si los militares lo acompañarían para “defenderlo”.

“¿Ustedes quieren que yo me rinda ante el imperialismo? ¿Ustedes me van a acompañar? ¿Ustedes quieren que yo sea un débil y me acobarde frente a la oligarquía mercenaria? Digamos no a los cobardes, a los mercenarios, y digamos sí a los valientes”, finalizó.

