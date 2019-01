Maduro: He roto relaciones con Trump pero seguiré vendiendo petróleo a EEUU

ND / 25 ene 2019.- Como un “golpe de Estado” calificó este viernes Nicolás Maduro la movilización que realizó la oposición el pasado miércoles 23 de enero.

En cadena nacional simultánea a la rueda de prensa que ofrece Juan Guaidó desde la plaza Bolívar, el mandatario venezolano criticó a las televisoras nacionales e internacionales por “invisibilizar” la movilización que ese día llevó a cabo el oficialismo.

“Uno ve las televisoras, presentando solo parte de una cara de la situación venezolana, presentando imágenes solo del lado que quiere dar el golpe de Estado invisibilizando a la inmensa mayoría de los venezolanos que sale a las calles a trabajar. Tres largas avenidas llenamos y movilizamos a casi 1 millón de venezolanos, además en otras ciudades. No existe las fuerzas bolivarianas chavistas son invisibles, pero otra vez como el 11 de abril somos invisiblemente victoriosos (…) Este golpe de Estado que no tiene fundamentación y lógica, el pueblo venezolano no lo permitirá y nosotros los vamos a derrotar”.

“Nosotros, los invisibles, tenemos algo que nos da la razón, la fuerza, la inspiración, para afrontar todos estos retos con la verdad, algo tenemos los invisibles de Venezuela para que no mande ningún medio de comunicación internacional sino la ley. Los asuntos de los venezolanos son nuestros, siempre, sin intervención imperialista gringa. Dentro de la casa todo, entre venezolanos todos, fuera de la casa, nada. Con los gringos, ni agua”, agregó Maduro.

Dijo que este encuentro con los medios internacionales obedece a la cantidad de solicitudes que recibe para entrevistas con medios internacionales.

Diálogo, relaciones con EEUU y Citgo



El mandatario afirmó que “siempre” ha tenido canales de comunicación con la oposición, de hecho, aseguró que Juan Guaidó, Freddy Bernal y Diosdado Cabello mantuvieron una reunión el 4 de enero en la noche, en las instalaciones del Hotel Lido, en Caracas.

“Nosotros recibimos una petición de Juan Guaidó para una reunión con Freddy Bernal, ya él (Juan Guaidó) se había reunido previamente con Bernal y para el 4 de enero en la noche solicitó nuevamente otra reunión pero esta vez que fuese alguien más: Diosdado Cabello. Le dije a Diosdado que fuera, Guaidó le transmitió muchas cosas, que no se iba a juramentar, que quería un nuevo diálogo para Venezuela; cuando Diosdado me contó eso, le dije: No le creo nada, yo lo conozco bien, él es un agente de los gringos en Venezuela, va a recibir órdenes de ellos, no tiene capacidad autónoma para decidir”.

Continuó: “Llegaron al hotel Lido, seguro las cámaras del hotel pueden corroborarlo. El señor Guaidó llegó con una gorra y un suéter con capucha, y que para que no lo reconocieran. Conversaron largo y le juró a Diosdado que no se juramentaría. Le dije: Todo eso es mentira”.

Y remató: “Pero hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha, así tenga que ir al pico Humboldt a las 3 de mañana, en capucha o desnudo, voy”.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, indicó que esperará las 72 horas para que los norteamericanos cumplan plenamente la solicitud. “No han querido dialogar. Cada vez que envió un mensaje de diálogo, salen a decir que Maduro está débil, Maduro está asustado, la arrogancia los ciega”.

“Yo digo mi verdad, Donald Trump ha seguido el camino fracasado de Obama y otros gobierno, no ha querido cambiar su política contra Venezuela y eso lo llevará a más fracaso”, afirmó.

Maduro fue consultado si a raíz de este cese de relaciones con Estados Unidos continuará la comercialización de petróleo.

“Quiero mucho a los EEUU, me gustaría volver algún día. Soy antiimperialista, pero soy admirador de EEUU (…) yo he roto relaciones diplomáticas y políticas con Donald Trump, nuestras relaciones con EEUU continúan y van a seguir, ahora es que vamos a buscar un florecimiento de las relaciones con EEUU. EEUU es mucho más que Donald Trump y reconocemos el carácter de potencia. Vamos a seguir vendiendo todo lo que haya que vender, si nos compran papa, venderemos papa, si nos compran cebolla venderemos cebolla y si nos compran petróleo vendemos petróleo y si no, lo vendemos en otro lado. Donald Trump es pasajero y él pasará.

Sobre Citgo, recalcó que “es propiedad de Pdvsa y solo Pdvsa determina los asuntos de Citgo y así la vamos a defender”.

Relación con Rusia y posición ante España

En cuanto a su relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que continuará “con más fuerza” y adelantó que se viene “más trigo, más inversiones en sistema de telecomunicaciones, inversiones en gas y más cooperación militar”.

En la rueda de prensa también fue consultado sobre las palabras del canciller de España, que exhorta a realizar elecciones en Venezuela, de lo contrario reconocerían a Juan Guaidó como presidente encargado.

“España no tiene moral para exigir nada a Venezuela, ahora vienen a apoyar con vergüenza el golpe de Estado de Venezuela, esa será la política de Pedro Sánchez, nos plantamos frente a España, ante su racismo, ante su discriminación y lo vamos a derrotar a esa clase política que desprecia a Venezuela. Pareciera Borrel seguir el camino de Asnar. Y si quieren irse de Venezuela que se vayan, no nos importa. No nos calamos chantaje de nadie”, sentenció.

