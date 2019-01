Maduro, sobre Guaidó y el cabildo abierto: “Eso fue un show”

Oleg Kostko / 11 ene 2019.- El presidente Nicolás Maduro, calificó como un “show” el cabildo abierto donde el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó dijo que asumirá las competencias del ejecutivo apegándose a los artículos 233, 335 y 350 de la Constitución.

“Yo le digo al pueblo de Venezuela ya tenemos mucha experiencia (…) esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización, parece que un grupo de muchachitos han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización otra vez es el mismo grupo que dirigió las guarimbas”

“Y todos los días van a sacar un show nuevo y se reúnen en la noche a planificar a ver cuál es el show del otro día, nosotros no nos vamos a apegar a los shows ¿Cuántas veces no dijeron que el presidente Chávez era ilegítimo, dictador y usurpador, cuantas veces no han dicho lo mismo de Maduro etc? ya basta ¿cuántas veces jugando a la política de manera inconstitucional pretendieron destituirme?”, agregó.

“Allá ellos con su show, su juego y su burla porque se burla de su propia gente acá nosotros con nuestro trabajo (…) yo llamo al pueblo de Venezuela a la movilización, al trabajo y a mantenerse serios”, puntualizó.

Sobre la Embajada de Venezuela en Perú

Previamente, Maduro también criticó que el Gobierno de Perú no protegiera la Embajada de Venezuela durante las protestas de venezolanos frente a dicha Embajada el pasado 10 de enero, al tiempo en que aseguró que la misma fue asaltada por los manifestantes por lo que enviaría una queja ante las Naciones Unidas.

“El Gobierno de Perú no puede ni siquiera la seguridad de las embajadas, nosotros estamos haciendo un recurso ante Naciones Unidas y la Secretaría General porque esto nunca se había visto que se asalte la Embajada de un país nunca se ha visto”, dijo.

“¿Dónde está el presidente de ese país (Martín Vizcarra), o fue una venganza del presidente de ese país? porque permitieron el asalto de este grupo y Venezuela exige que este grupo que asaltó la Embajada de Perú sean capturados, enjuiciados y exige una disculpa pública del Gobierno del Perú y las garantías a nuestras embajadas”.

