Maduro: Gobernadores y alcaldes que no reconozcan mi gobierno no recibirán recursos

ND / 16 ene 2019.- Nicolás Maduro firmó este miércoles “dos puntos de cuenta” para la asignación de recursos para las alcaldías y gobernaciones, a la vez que afirmó que aquellos mandatarios regionales y municipales que no reconozcan su gobierno como legítimo, no recibirá fondos del Ejecutivo.

“Si alguno de ustedes no reconoce al gobierno legítimo, dígalo porque no le va a llegar ni medio. Como le va a enviar el presidente Maduro a una gobernación o alcaldía que no reconoce. No puede porque sería irregularidad de usted, si lo recibe”, precisó el mandatario durante el primer Consejo Federal de Gobierno del año, que se realizó desde el Palacio de Miraflores con transmisión de VTV.

A su vez, recordó que todos los mandatarios locales que actualmente ocupan estos cargos fueron elegidos “por el mismo CNE, por el mismo sistema electoral y las mismas máquinas que me eligieron a mí. Por las mismas autoridades que me eligieron a mi”, dijo en clara referencia a la ilegitimidad que le endilga el grueso de la oposición y la comunidad internacional por haber realizado elecciones sin las condiciones o garantías mínimas para ser consideradas libres.

A pesar de sus declaraciones iniciales después indicó que estaba firmando los recursos para todos los gobiernos regionales y municipales “sin discriminación de ningún tipo (…) porque a todos les hace falta y todos son gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas”.

Entre los recursos aprobados, que finalmente fueron 25.189 millones de bolívares extraordinarios, destaca el excedente de lo recaudado por el Seniat.

Por último, instó a los mandatarios locales a “trabajar, trabajar y trabajar por el amor que le tenemos al pueblo, por su felicidad y la construcción del socialismo del siglo XXI”.

Lea más: Maduro anunció que destinara mil millones de euros para la misión “Venezuela Bella”

vaya al foro

Etiquetas: Consejo Federal de gobierno | Nicolás Maduro | Recursos para alcaldías y gobernaciones