Maduro, desde el Congreso cristiano: le pido que oren por mí

ND / 30 ene 2019.- El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, asistió este miércoles al Congreso de Movimientos Cristianos por la paz, donde pidió a los asistentes que oraran por él y por Venezuela.

“Les digo a las 17 mil iglesias que ustedes lideran que tienen un presidente cristiano, pero no un cristiano de mentira, no un cristiano fariseo, tienen un presidente cristiano de verdad (…) mientras enfrente pruebas cada vez más fuerte, soy más creyente y tengo fe en Dios, porque él me acompaña, él me protege, Dios conmigo, quién contra nosotros”, dijo Maduro.

Asimismo, pidió a los asistentes que “a pesar de las dificultades (…) pido que oren por mí, que me den sus bendiciones y pido por la paz”, agregó.

Nicolás Maduro anunció que dejará encargada a Delcy Rodríguez de revisar las conclusiones que emanen del Congreso de Movimientos Cristiano de Venezuela.

Etiquetas: Movimiento cristiano | Nicolás Maduro | Venezuela