Maduro crea la misión “Venezuela Bella” para remodelar las 50 ciudades más grandes

Jhoan Meléndez / 14 ene 2019.- El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes la creación de la misión “Venezuela Bella” la cual consta de remodelar las 50 ciudades más grandes del país.

“Quiero ir a Maracay, Valencia, Los Teques, Maracaibo, San Fernando de Apure, Guanare, etcétera, para ponerlas bellas como Caracas ¿vieron que bella está?”, argumentó.

“La misión Venezuela Bella unirá la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión Chamba Juvenil y la misión Cultura Corazón Adentro. Una vez que logremos la meta de las 50 ciudades, iremos al resto de las ciudades”, reiteró en cadena nacional.

Asimismo anunció que “quiero convertir la Misión Transporte en la Gran Misión Transporte, y activar 2.000 nuevas unidades en está misión, además de recuperar otra dos mil (…) Necesitamos al menos 2 mil unidades nuevas y reactivar todas las líneas de transporte”.

“Ya Cadivi no hay, no se preocupé que no hay, ahora lo que hay es petro, y vamos con el petro a reactivar la industria automotriz con la Gran Misión Transporte Venezuela. También hay que culminar la planta Yutong”, enfatizó.

