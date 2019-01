Maduro: Nos robaron la Serie del Caribe por culpa de EEUU y la oposición

Jhoan Meléndez / 28 ene 2019.- Nicolás Maduro aseguró este lunes que por mandato del Gobierno de EEUU y de la oposición venezolana “nos robaron la serie del caribe 2019”.

“Estábamos listos para ella pero la presión de la derecha venezolana logró sus frutos y le sabotearon su fiesta al pueblo larense”, afirmó Maduro en cadena nacional.

En ese sentido llamó ‘sucios’ a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) por este hecho. “Es una jugada sucia, así se los digo a la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe. Son unos sucios, y sucios se quedan. Son unos inmorales”, reiteró.

“Nosotros logramos que hubiese final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y el mismo día nos roban la serie del caribe, por eso les digo que son unos sucios”, insistió el Mandatario.

Por otro lado aseveró que “el imperio desesperado, piensa que es el momento de dar el golpe sobre Venezuela y someternos a lo que sería una verdadera dictadura”.

“Estamos dando una batalla histórica con dignidad, y los pueblos del mundo nos miran con admiración al plantarnos ante el imperio gringo y decirle a Donald Trump: no, así no (…) Le pido apoyo al pueblo de EEUU. Solidaridad activa, y le digamos a Donald Trump: Con Venezuela no te metas”, expresó.

Por último argumentó que “hay que decirle no al intervencionismo del imperio y de cualquier gobierno del mundo (…) Quieren volver al siglo XX cuando tenían sometido al pueblo latinoamericano y Venezuela dice ‘no'”.

Maduro no tomó acciones contra la sanción hacia Pdvsa por parte de EEUU, donde transfirió el poder de las cuentas de la estatal a Juan Guaidó.

